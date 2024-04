Bradley Beal et les Suns écartent facilement les Blazers

Après les turbulences de la mi-décembre, les Suns se remettent sur de bons rails. Cette nuit, malgré l’absence de Kevin Durant (ischio-jambiers) et un Devin Booker très maladroit, les joueurs de l’Arizona n’ont pas eu de mal à se défaire des Blazers (109-88) qui faisaient, eux, sans leur pivot et ancien local de l’étape, Deandre Ayton, ainsi qu’Anfernee Simons.

Menés par les 17 points et 6 passes de Scoot Henderson, les visiteurs avaient pourtant signé une belle entame de rencontre, terminant le premier quart-temps avec trois possessions d’avance (20-29). Le retour de bâton a été assez violent puisque les locaux vont réagir dans le second quart-temps, grâce à leurs remplaçants, sur la base notamment d’un 14-0 infligé.

En tête à la pause (55-47), les Suns ont continué à creuser l’écart dans le troisième quart-temps, profitant des « jumpers » d’un Bradley Beal régulier, mais également du match touche à tout d’un Jusuf Nurkic inspiré à la passe. Après deux paniers à 3-points d’Eric Gordon, les hommes de Frank Vogel regagnaient leur banc avec 25 points d’avance (86-61).

Le « garbage time » pouvait démarrer, Phoenix ne sera pas inquiété.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quatre à la suite. Phoenix est une équipe de séries depuis le début de la saison. Après trois revers consécutifs, et plus largement une séquence à neuf défaites en douze rencontres, les Suns profitent d’évoluer à domicile, avec la réception de quelques adversaires plus faibles (Hornets, Blazers), pour se refaire une santé. Avec à la clé une quatrième victoire de suite qui permet aux Suns (18v-15d) de stabiliser à la 8e place à l’Ouest. Mais le ventre mou à l’Ouest est tellement dense que tout peut évoluer dans un sens ou dans l’autre. Cette semaine, les Suns vont enchaîner avec deux beaux tests à domicile avec les Clippers et le Heat.

– Meilleure performance défensive. Les Suns n’avaient encaissé moins de 100 points qu’à une reprise cette saison, et voilà la deuxième. Les hommes de Frank Vogel ont limité leurs adversaires du soir, privés de plusieurs joueurs importants dont leur meilleur marqueur, à 41% de réussite. Sur les 2e et 3e quart-temps, les Blazers n’ont inscrit que… 32 points. Les Suns, eux, ont pu compter sur sept joueurs à 10 points ou plus.

– Bol Bol a toujours la cote. On a bien senti l’enthousiasme du public local à chaque fois que le géant touchait le cuir. Impression confirmée lorsque celui-ci a terminé sa contre-attaque en « eurostep ». Alors qu’il n’avait joué que des petits bouts de rencontre jusqu’ici, avec un total de… 6 points inscrits en tout, l’ancien joueur du Magic et des Nuggets a récupéré du temps de jeu, y compris hors « garbage time ». Et s’est montré productif : 11 points et 9 rebonds (5 fautes également) en 20 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.