Les Pelicans avaient une revanche à prendre

Une victoire à Las Vegas et les Pelicans pouvaient s’offrir une finale contre Indiana et une opportunité de titre dans la nouvelle « NBA Cup ». Finalement, ce 7 décembre, en demi-finale, ils ont explosé contre les Lakers avec un énorme revers de 44 points !

Plus de trois semaines après, Willie Green et ses joueurs retrouvaient les Californiens pour ce dernier jour de l’année 2023. Inutile de dire que cette défaite n’avait pas été oubliée dans le vestiaire.

« Vu la façon avec laquelle on avait perdu ce match, on voulait se racheter », confie le coach de New Orleans pour ESPN. « On en a parlé ces deux derniers jours. On a revu les images de ce match, aussi dur soit-il. »

En inscrivant 42 points en premier quart-temps, face à une équipe fatiguée, les Pelicans ont frappé fort dès le début de match. Ils ont ensuite conservé leur avance pour s’imposer sans trembler de vingt points.

« Ils avaient dominé les débats dans le premier affrontement », se souvient Zion Williamson, par épargné par les critiques dans la foulée de cette élimination, pour Nola. « On voulait faire pareil, les dominer. On a été bon pour ça. »

Cette revanche permet, en quelque sorte, de boucler la boucle pour les Pelicans. Car depuis cette gifle début décembre, ils tournent plutôt bien avec 7 victoires en 10 matches.

« Ce fut un mal pour un bien », estime Zion Williamson. « C’était chiant. On est allé à Vegas en espérant un résultat bien différent. Je trouve que ça nous a soudés collectivement. Tout le monde communique. On joue bien. On a encore quelques éléments à régler mais c’est le cas de toutes les autres équipes. »