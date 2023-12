Réussir un match à plus de 20 points et 20 passes est très rare. Réussir deux matchs consécutifs à plus de 20 points et 20 passes ? Ça n’avait été fait que deux fois dans l’histoire, par Magic Johnson et John Stockton !

Deux légendes désormais rejointes par Tyrese Haliburton, qui vient donc lui aussi de réussir cet exploit.

Car après son match à 21 points et 20 passes décisives face aux Bulls, Tyrese Haliburton a enchaîné avec 22 points et 23 passes décisives face aux Knicks.

« Son niveau offensif est extraordinaire » ne pouvait qu’apprécier Rick Carlisle, le coach des Pacers. « Il a beaucoup travaillé ces deux derniers étés sur les différentes lectures, sur sa capacité à attaquer le cercle et à augmenter sa portée. Ce qui met les équipes adverses dans l’embarras. »

Un record de franchise égalé

Après un petit passage à vide, Tyrese Haliburton retrouve tout son impact ces derniers matchs et, sans surprise, ce sont tous les Pacers qui retrouvent des couleurs. Indiana enchaîne ainsi une troisième victoire consécutive.

« Les passes décisives ne sont possibles si les gars mettent les tirs », précise tout de même l’ancien des Kings. « C’est ce que nous faisons à un rythme élevé en ce moment. »

Face aux Knicks, les Pacers ont ainsi shooté à 59% de réussite (50/85) dont 54% à 3-points (23/43). Mais déjà, face aux Rockets et aux Bulls, Tyrese Haliburton et ses coéquipiers avaient affiché de gros pourcentages de réussite.

Et le meneur est à la base de tout le système offensif d’Indianapolis, alors que ses 23 passes décisives sont un record de franchise égalé, Jamaal Tinsley ayant déjà atteint les 23 offrandes en 2001. C’était face à Washington.

« Je ne savais pas que 23 était le record de la franchise, sinon j’aurais cherché à en faire 24 », s’amuse Tyrese Haliubrton. « Chaque fois que votre nom est cité avec les légendes du jeu, c’est génial. »