Tyrese Haliburton distribue le caviar et assomme les Knicks

RJ Barrett et Immanuel Quickley transférés, mais OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn pas encore arrivés, les Knicks se retrouvent déplumés au moment d’affronter les Pacers de Tyrese Haliburton.

Il n’en fallait pas tant au meneur d’Indianapolis, qui a continué d’alimenter ses shooteurs, comme lors du match précédent face aux Bulls, terminé avec 21 points et 20 passes décisives. L’ancien King a ainsi disséqué les aides new-yorkaises pour placer Myles Turner, Andrew Nembhard et Bennedict Mathurin dans les meilleures conditions.

Résultat : un superbe 23/43 derrière la ligne à 3-points, et des Pacers qui s’échappent inexorablement.

Pourtant, Donte DiVincenzo s’est battu jusqu’au bout, explosant son record en carrière avec 38 points, mais Indiana était trop en rythme, et trop adroit. Les Pacers enchaînent ainsi une troisième victoire consécutive (140-126), reprenant du poil de la bête après leu gueule de bois suite au Tournoi NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Historique Haliburton. Après son match à 21 points et 20 passes face aux Bulls, Tyrese Haliburton a enchaîné avec 22 points et 23 passes face aux Knicks. Il n’est que le troisième joueur de l’histoire à enchaîner deux « double double-double » dans les catégories points et passes, après Magic Johnson et John Stockton. Ses 23 passes décisives sont un record de franchise égalé, Jamaal Tinsley ayant déjà atteint cette marque en 2001.

– Evan Fournier a rejoué. Il n’avait disputé qu’un match cette saison, le 17 novembre dernier. Avec le transfert de RJ Barrett et Immanuel Quickley, les lignes arrières des Knicks étaient dépeuplées et Tom Thibodeau a donc relancé le Français. Un retour au jeu forcément délicat, Evan Fournier étant logiquement rouillé, à l’image de ce layup qui finit en airball. Il termine avec 10 points à 3/10 au tir, 2 passes et 3 interceptions en 17 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.