Avec un super Andre Drummond, les Bulls maitrisent les Sixers

La folle « remontada » des Bulls se poursuit avec une 10e victoire en 15 rencontres, et les voilà solidement accrochés à la 10e place, synonyme de « play-in » en fin de saison. On n’en est pas encore là, mais la défense de Chicago rassure puisque les hommes de Billy Donovan s’imposent 105-92 face à des Sixers toujours privés de Joel Embiid.

De leur côté, les Bulls doivent composer sans Zach LaVine, ni Nikola Vucevic, et c’est Pat Williams qui va mettre sa formation sur les bons rails. Sosie parfait de Kawhi Leonard quand il se donne du mal, l’ailier-fort des Bulls va peser sur la rencontre par son adresse lointaine en premier quart-temps, mais aussi ses départs depuis la ligne à 3-points pour fixer puis passer. Chicago prend les commandes (16-8) et sous les panneaux, Andre Drummond entame son énorme chantier : 9 rebonds à la fin du premier quart-temps (24-21).

DeRozan, l’étincelle

Côté Philly, Tyrese Maxey sort de sa boîte et débute son festival. Epaulé de De’Anthony Melton et de Kelly Oubre Jr, le meneur des Sixers signe un 9-4 pour faire passer les siens devant (32-31). La rencontre s’équilibre, mais DeMar DeRozan se déchaîne dans son style habituel. La défense des Sixers craque, et les Bulls signent un 11-2 pour rejoindre les vestiaires avec huit points d’avance (56-48).

Les Bulls maitrisent leur sujet, et Patrick Williams continue de faire apprécier sa technique, comme sur ce shoot à une main au-dessus de la défense (66-59), ou ce dunk main gauche sur un caviar d’Alex Caruso. Sous le cercle, Andre Drummond continue de dominer et il bâche Tyrese Maxey. De retour sur les terrains, Nicolas Batum frappe de loin, mais les Bulls ne faiblissent pas. Mieux, ils redonnent un coup d’accélérateur.

Comme en première mi-temps, l’étincelle se nomme DeRozan. Dans son sillage, Chicago passe un 13-2 pour faire passer l’écart de +5 à +16 à quatre minutes de la fin (95-79). Le shoot arc-en-ciel d’Ayo Dosunmu, au buzzer des 24 secondes, met un gros coup de massue sur la tête des Sixers. Résultat : deux minutes plus tard, Nick Nurse lance le « garbage time », et Chicago s’impose 105-92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du bon Williams. On attend toujours qu’il explose en NBA mais il y a du mieux chez Pat Williams. Par bribes, il dévoile une palette complète d’un ailier polyvalent, qu’il s’agisse de prendre les intervalles en dribble depuis la ligne à 3-points, ou de frapper dans le corner. En l’absence du duo LaVine-Vucevic, il prend ses responsabilités.

– Drummond encore glouton. Même s’il est toujours aussi maladroit aux lancers-francs, Andre Drummond fait le plus grand bien aux Bulls depuis qu’il est titulaire. Il signe un deuxième match à 20 rebonds et plus, et il apporte aussi des interceptions et des contres.

– Des nouvelles des blessés. Les deux formations se retrouvent dès mardi, et Joel Embiid devrait en profiter pour retrouver les terrains. Pour Nikola Vucevic, c’est encore trop tôt, tandis que Zach LaVine va simplement reprendre l’entraînement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.