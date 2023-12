Gary Payton II de retour pour Golden State

Voilà plus d’un mois que Gary Payton II n’a plus joué pour les Warriors. Victime d’une déchirure au mollet droit, le fils du « Glove » a ainsi manqué les 13 dernières rencontres de Golden State.

Steve Kerr a toutefois annoncé que l’arrière serait en tenue ce soir, face aux Mavs. Avec un temps de jeu limité.

Avec ses 5.9 points, 3.1 rebonds et 1.2 interception en 17 minutes cette saison, le précieux mais fragile Gary Payton II est un des soldats de la Baie, ses qualités athlétiques et défensives étant très appréciées par Steve Kerr.

Il devrait donc assez facilement retrouver sa place dans la rotation de l’équipe, même s’il sera intéressant de voir comment les Warriors distribuent les minutes à l’extérieur, entre Brandin Podziemski, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Klay Thompson et Andrew Wiggins, maintenant que Gary Payton II est également disponible…

« J’y pense tous les jours. C’est mon boulot évidemment. C’est très dur », expliquait ainsi récemment Steve Kerr au sujet de ses rotations. « Il y a des années où les neuf joueurs à utiliser s’imposent et on joue avec eux. Les autres essaient alors de comprendre leur rôle et on travaille avec eux. On essaie de les faire entrer dans le moule. Cette saison, c’est différent, on a treize joueurs dans la rotation. Chacun a les qualités pour être sur le terrain et justifier sa présence. Mais je ne peux en faire jouer que neuf ou dix. Ce ne sont pas des décisions faciles. »

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * All Teams 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.4 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * MIL 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2017-18 * LAL 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.6 2018-19 WAS 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GOS 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GOS 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.9 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * All Teams 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.1 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * POR 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * GOS 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 GOS 14 17 47.9 32.1 66.7 1.1 2.1 3.1 0.9 1.9 1.2 0.6 0.3 5.9 Total 178 15 54.1 33.8 60.0 0.9 2.0 2.9 1.1 1.7 1.1 0.6 0.3 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.