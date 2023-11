Gary Payton II absent pour une durée indéterminée

Voilà un coup dur dont se seraient évidemment bien passés les Warriors, d’autant plus en ce moment, alors qu’ils restent sur huit défaites en dix matchs. Comme indiqué par The Athletic, Gary Payton II souffre d’une déchirure du mollet droit et il sera absent pour une durée indéterminée.

Parmi les principales rotations de Golden State à l’arrière, « GPII » (5.9 points, 3.1 rebonds, 1.2 interception) a été touché lors de la rencontre de mardi soir chez les Kings, qui avait vu Draymond Green revenir au jeu après sa suspension. Comme il s’était blessé seul et qu’il avait demandé à sortir dans la foulée, on pouvait déjà craindre plusieurs semaines d’indisponibilité.

Chris Paul lui aussi blessé

Toujours au rayon des blessures, à noter également celle à la jambe de Chris Paul. D’après ESPN, c’est un simple problème nerveux, et ça lui vaudra d’être géré au jour le jour par le staff médical des Warriors. On peut donc s’attendre à revoir « CP3 » (8.9 points, 7.3 passes, 3.6 rebonds, 1.5 interception) plus tôt que Gary Payton II.

Quoi qu’il en soit, ces absences devraient permettre à Moses Moody, Brandin Podziemski ou encore Cory Joseph de grappiller du temps de jeu dans la rotation de Steve Kerr.

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * All Teams 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.4 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * MIL 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2017-18 * LAL 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.6 2018-19 WAS 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GOS 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GOS 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.9 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * All Teams 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.1 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * POR 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * GOS 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 GOS 14 17 47.9 32.1 66.7 1.1 2.1 3.1 0.9 1.9 1.2 0.6 0.3 5.9 Total 178 15 54.1 33.8 60.0 0.9 2.0 2.9 1.1 1.7 1.1 0.6 0.3 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.