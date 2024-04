Alex Rodriguez et Marc Lore finissent de racheter les Wolves

On le savait, mais le rachat des Wolves par Alex Rodriguez et Marc Lore s’est fait en trois fois et ESPN indique maintenant que les deux associés vont activer l’option synonyme de prise de contrôle de 40% supplémentaires de la franchise. La date limite pour se décider était fixée au 31 décembre.

Ainsi, après avoir déjà acquis 40% du capital des Wolves (et du Lynx) depuis 2021, Alex Rodriguez et Marc Lore auront, dès début 2024, le contrôle majoritaire des deux franchises, à hauteur de 80%. L’ancien propriétaire, Glen Taylor, avait choisi d’échelonner cette vente pour ne pas lâcher les deux équipes de Minnesota d’un coup. En plus de permettre à ses désormais successeurs de réunir l’argent pour le rachat, les deux hommes recrutant d’autres investisseurs pour trouver le milliard et demi réclamé.

Si le conseil des propriétaires devra encore approuver la prise de contrôle majoritaire des Wolves, l’activation de cette troisième et dernière option n’est en tout cas pas étonnante. Bientôt trois ans après la finalisation de cette vente, Alex Rodriguez et Marc Lore auront donc enfin mis, pour de bon, la main sur leurs franchises. Même s’ils s’étaient déjà pleinement investis dans les décisions sportives des équipes de Minnesota.