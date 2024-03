Le Laboratoire de Dexter à l’honneur sur la MB.03

LaMelo Ball est resté un grand enfant, et le choix de certains de ses coloris pour orner ses chaussures signatures sont là pour le rappeler. C’est ainsi que la MB.01 et MB.02 ont été habillés de versions inspirées du dessin animé « Rick et Morty ». La MB.02 Low a également bénéficié d’un coloris en clin d’oeil à ses céréales favorites.

Pour terminer l’année 2023 en beauté avec la MB.03, Puma a cette fois dégainé un coloris « Dexter’s Laboratory », du nom de la série américaine d’animation « Le Laboratoire de Dexter », également l’un des programmes préférés du meneur des Hornets. Comme pour « Rick & Morty », on part sur une tige « flashy » multicolore agrémenté de touches « zébrées » au niveau du talon, du col et des lacets. L’ensemble repose sur une semelle en noir tacheté de bleu et noir complet sur la partie extérieure. Les détails sont également nombreux, comme le logo « Dexter’s Laboratory » présent sur le talon en noir et jaune.

La paire est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.