La MB.02 LO, première version basse de la chaussure signature de LaMelo Ball

Enfin, l’été est arrivé, une période qui coïncide souvent avec des sorties de modèles « Low », mieux adaptées aux fortes chaleurs. C’est le cas de la MB.02 qui a profité du 21 juin pour sortir sa première version « Low », la MB.02 LO !

Le premier coloris « LaMel-O » est inspiré des céréales préférées du meneur des Hornets et également tiré d’un clip publicitaire réalisé pour la marque Hulu l’an dernier. On retrouve une tige blanche sur laquelle les finitions apparaissent en gris et noir. La semelle intermédiaire en vert clair repose sur une semelle extérieure dans un style marbré en blanc, noir et vert. Les deux motifs présents sur la languette font également référence au spot publicitaire, avec le visage dessiné de LaMelo Ball et un gros « O » en forme de céréale, ressortant en vert.

La paire est disponible depuis hier sur le site officiel de Puma au prix de 120 euros.

(Via Puma)

—

