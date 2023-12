La semaine dernière, les réseaux sociaux d’ESPN pointaient du doigt les statistiques cumulées de Jaylen Brown sur les deux matchs contre Philadelphie puis Indiana : 43 tirs tentés pour aucune passe décisive.

Forcément, cela n’avait pas plu à l’intéressé, qui avait demandé en commentaires de « regarder les matchs », tout en traitant de « ringard » l’auteur de cette illustration, censée souligner l’individualisme du joueur des Celtics.

Les passes décisives potentielles plus pertinentes ?

Quelques jours plus tard, Jaylen Brown a en tout cas pu recevoir le soutien de Joe Mazzulla, en marge de la victoire de mardi contre Cleveland.

« C’est l’une des statistiques les plus trompeuses de l’histoire », a réagi l’entraîneur de Boston. « Vous savez pourquoi ? Vous savez ce qu’il faut pour obtenir une passe décisive ? Pour moi, c’est l’une des choses les plus erronées de dire qu’un joueur n’a pas délivré de passe décisive, car cela ne veut pas dire qu’il n’a pas fait de passe ou qu’il n’a pas réussi la bonne lecture. Cela signifie juste que, sur les situations de passe décisive potentielle, le tir n’est pas tombé dedans. »

En clair, plutôt que de parler des passes décisives de ses joueurs, Joe Mazzulla préfère évoquer leurs passes décisives potentielles.

« Pour cette équipe, il est important que la réussite ne soit pas définie par des choses comme ça, car c’est trompeur et car ce n’est pas juste pour les joueurs », a-t-il ajouté à ce propos.

Plus de propreté que la saison dernière

Dans les chiffres, si Jaylen Brown délivre cette saison autant de passes décisives (3.5) que la saison dernière sur un temps de jeu rapporté à 36 minutes, on remarque aussi qu’il tourne à 6.7 passes décisives potentielles par rencontre cette saison, contre 6.6 la saison dernière.

En outre, « JB » perd un tout petit peu moins de ballons cette saison, avec 2.6 pertes de balle sur un temps de jeu rapporté à 36 minutes, contre 2.9 la saison dernière.

Considérant qu’il « pratique le meilleur basket de [sa] carrière », Jaylen Brown était justement revenu sur ses progrès ballon en main, en cours de semaine dernière.

« J’ai dû le mériter. J’ai dû tout mériter », indiquait-il, concernant la liberté dont il dispose en attaque, pour lancer des systèmes. « Je pense que [les entraîneurs] ont remarqué le fait que je m’efforce de donner le ballon aux autres et ils ont aussi remarqué la diminution de mes pertes de balle et de mon déchet ballon en main. J’ai dû mériter [ces opportunités]. Même pour ma huitième saison, c’est génial d’être capable de venir travailler et il faut mériter tous les privilèges que l’on reçoit. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 21 34 46.8 33.6 71.8 0.6 4.1 4.8 3.3 3.0 1.2 2.5 0.7 22.1 Total 491 30 47.6 36.4 72.3 0.9 4.3 5.2 2.3 2.5 1.0 2.0 0.4 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.