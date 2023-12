Les Celtics viennent à bout des Cavaliers

Les Celtics ont offert à leur public un énième remake du lièvre et de la tortue. Car ils ont commencé doucement, pour dire le moins. Très mal pour dire la vérité. Entre shoots ratés et ballons perdus, Boston encaisse rapidement un 15-2 ! Jaylen Brown est le seul joueur de son équipe à marquer des paniers pendant presque dix minutes…

Les Cavaliers dominent donc logiquement le premier quart-temps (21-31). Après plusieurs minutes de flottement, la défense des troupes de Joe Mazzulla monte en régime, Derrick White frappe à 3-pts et les deux équipes rejoignent les vestiaires quasiment à égalité (59-60).

En troisième quart-temps, Donovan Mitchell trouve la cible trois fois de suite à 3-pts. Les Celtics répondent collectivement avec des tirs primés de Kristaps Porzingis, Jrue Holiday et Jayson Tatum (94-92). Boston est sur sa lancée et négocie bien le dernier acte, face à une équipe de Cleveland qui lâche petit à petit et s’incline 120-113. Deux victoires de suite pour Boston, deuxième défaite d’affilée pour Cleveland.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics ont calé avant de démarrer. Après moins de six minutes, Jayson Tatum et ses coéquipiers étaient dans les choux, après avoir encaissé un 18-4 pour commencer la partie. Kristaps Porzingis manque des tirs, il y a des balles perdues assez bêtes et seul Jaylen Brown, avec ses paniers et son efficacité, a permis aux siens de rester dans la partie. Ensuite, c’est le collectif qui a remonté la pente.

– Les Cavaliers ont manqué de souffle. Plutôt adroits à 3-pts pendant trois quart-temps, Donovan Mitchell et sa bande ont manqué leur dernier acte. Pendant 36 minutes, ils ont toujours trouvé une manière de frapper derrière l’arc pour se donner de l’air. Moins en dernier, et si on ajoute les fautes commises et l’absence de lancers-francs, il a manqué des ingrédients pour confirmer le bon premier quart-temps.

– Numéro 1. Grâce à cette victoire, les Celtics reviennent à la hauteur des Wolves en tête de la NBA avec un bilan de 17 victoires pour 5 défaites. La concurrence est féroce à l’Est puisque le Magic, les Bucks et les Sixers suivent, pas loin, avec seulement 7 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.