Vers un changement de cinq de départ aux Warriors ?

La courte victoire face aux Blazers n’a pas rassuré les Warriors, toujours en quête de régularité et d’efficacité après un quart de la saison. Steve Kerr assure qu’il a un effectif riche, avec une rotation de 10-11 joueurs, et qu’il est compliqué de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais ses propos ne concernent pas uniquement les remplaçants, puisque le coach de Golden State n’exclut pas de modifier son cinq de départ.

« Le puzzle ne fonctionne pas cette année », constate Steve Kerr. « Beaucoup de joueurs jouent bien, mais nous devrons peut-être envisager de modifier la composition du cinq de départ d’un match à l’autre, en fonction de l’adversaire. Je préférerais toujours m’appuyer sur quelque chose de stable, mais nous n’avons rien établi cette année. Nous sommes au quart de la saison, et il faut donc réfléchir à tout cela ».

Le bilan largement négatif du cinq historique

Jusqu’à présent, en raison des suspensions et des blessures, Steve Kerr a déjà utilisé neuf cinq de départ différents ! Seul Erik Spoelstra, habitué au bricolage à Miami, en a utilisé davantage.

Sur le papier, le cinq type est toujours composé de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevon Looney. Un cinq qui a disputé 113 minutes ensemble, et leur différentiel est largement négatif : -25 ! Selon ESPN, c’est tout simplement le plus mauvais cinq des Warriors…

« J’ai vraiment été patient et j’ai espéré que notre cinq de départ des deux dernières années se mette au diapason », rappelle Steve Kerr. « Il est plus facile de jouer et d’entraîner quand tout le monde sait exactement où il doit se trouver. Il est également plus facile pour les joueurs d’endosser un rôle lorsqu’il y a une rotation fixe et que les stars jouent bien, de sorte que le puzzle s’emboîte ».

Klay Thompson et Andrew Wiggins trop protégés ?

Mais ce « puzzle » s’emboite mal, et Steve Kerr pourrait changer de cinq en fonction des adversaires. « Chaque soir sera différent avec cette équipe, et c’est ce que je suis en train de comprendre. Nos besoins semblent différents en fonction de chaque match, en fonction de la façon dont le jeu se déroule. Il est difficile de prédire ce qui va se passer chaque soir, il est également difficile de faire jouer 10 ou 11 joueurs. … Nous ne savons pas exactement qui va jouer tous les soirs ».

Selon ESPN, les jeunes Warriors s’agaceraient du favoritisme de Steve Kerr envers ses vétérans. Klay Thompson et Andrew Wiggins ont raté leur début de saison, mais ils ne sont pas inquiétés. Jusqu’à quand ?

« Il faut tenir compte de l’humain, des blessures, du rythme », conclut le coach des Warriors. « Nous n’avons pas trouvé de clarté. J’essaie de faire avancer mes gars, de les calmer et de donner une chance à tout le monde ».