Ne dites pas à Anthony Edwards qu’il est déjà All-Star…

Superstar en devenir de la ligue (s’il ne l’est pas déjà), Anthony Edwards fait à ce jour partie des outsiders pour le titre de MVP 2024, à la fois grâce à ses performances individuelles (26.2 points, 5.9 rebonds, 5.0 passes, 1.3 interception) et collectives (15-4, leader de l’Ouest).

Selon toute vraisemblance, et à moins d’une malheureuse blessure, le joueur des Wolves fera le voyage à Indianapolis en février pour le prochain All-Star Game et, à ses yeux, cette sélection sera celle qui lui permettra d’acquérir pour de bon le statut de All-Star.

Ne l’appelez pas All-Star

« Pour de bon », car même s’il a été nommé All-Star en 2023, Anthony Edwards ne se considère pas complètement comme tel…

« Cette sélection ne compte pas. Quelqu’un s’est blessé et j’étais la solution de secours… C’était terrible. Je n’aime pas quand les gens m’appellent All-Star. Je ne le suis pas vraiment », a-t-il déclaré cette semaine.

Dans les faits, Anthony Edwards avait effectivement remplacé Zion Williamson au pied levé et, même s’il ne semble pas l’accepter, cette sélection figure bel et bien dans son palmarès.

Il pensait ne pas l’être la saison dernière

À l’époque, avant même d’être désigné remplaçant par la NBA, on se souvient que « Ant-Man » ne s’attendait pas à figurer au All-Star Game de Salt Lake City et c’est probablement la raison pour laquelle il a tant de mal à considérer sa première étoile comme « légitime ».

« Je suis simplement heureux pour les gars qui ont été pris. Je ne l’ai même pas regardé. Je savais que je n’allais pas y être », déclarait-il alors, sans regrets, après l’annonce des remplaçants. « J’ai l’impression que je ne suis jamais celui qui est sélectionné pour ce genre de choses. Il faut que je sois vraiment au-dessus. C’est ce que je ferai l’année prochaine, donc je ne vais pas me prendre la tête. »

Quelques mois plus tard, on peut effectivement constater que Anthony Edwards est « vraiment au-dessus » de la concurrence à son poste et, même si les playoffs resteront toujours sa priorité, on imagine que le fait d’être élu All-Star par le public ou par les coachs le motive pas mal cette saison…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 17 35 46.4 37.7 86.4 0.8 5.1 5.9 5.0 1.9 1.3 3.2 0.5 26.2 Total 240 34 44.2 35.4 77.9 0.8 4.4 5.2 3.8 2.1 1.4 2.8 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.