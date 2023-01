Anthony Edwards fait passer les Wolves avant le All-Star Game

Les planètes sont sur le point de s’aligner à Minnesota, qui a sorti un mois de janvier remarquable pour se replacer dans la course au Top 6 à l’Ouest. Actuellement cinquièmes, les Wolves peuvent même grappiller la quatrième place ce soir en cas de nouveau succès sur Sacramento, battu samedi soir (117-110) grâce à un nouveau match plein d’Anthony Edwards (34 points, 10 rebonds, 6 passes décisives).

Une perf’ qui intervient au moment où les coaches sont consultés pour désigner les remplaçants au All-Star Game, et Anthony Edwards, mais aussi De’Aaron Fox, sont en balance pour l’une des sept places à l’Ouest. Alors que les deux joueurs vont à nouveau se retrouver ce soir, « Ant-Man » assure ne pas être motivé plus que ça par cet enjeu.

« Aucunement. Je sais juste que mon équipe a besoin de gagner, et que je vais faire mon maximum pour nous aider à gagner. Je me fiche qu’il soit All-Star ou que je le sois. Quoi qu’il arrive, tant que mon équipe est en playoffs, ça me va », a-t-il lâché.

Un homme de défis

Anthony Edwards sait sans doute aussi que la balance penche actuellement en faveur de De’Aaron Fox, dont les Kings sont solidement accrochés à la troisième place de la conférence Ouest, mais son coach, Chris Finch, tient à souligner son impact dans le regain de forme actuel de son équipe.

« Il aime les grands défis. Il est très compétitif. C’est un sacré jeune joueur. Pour moi, il joue comme un All-Star, et ça ne fait aucun doute. Je sais qu’il voulait le prouver à tout le monde », a-t-il confié. « Si Anthony n’avait pas joué à ce niveau, qui est clairement un niveau All-Star, on ne serait même pas proches de la place qu’on occupe actuellement ».

Karl-Anthony Towns absent depuis deux mois, Anthony Edwards a haussé son volume de jeu, qu’il s’agisse d’aider au rebond ou en défense, et pour Rudy Gobert, c’est toute l’équipe qui a franchi un cap en terme de justesse.

« Je trouve qu’on est un peu plus intelligents chaque jour. On a conscience que le plus important est de faire le geste juste. Parfois, tu n’auras pas de tir et c’est ton coéquipier qui va l’avoir. Et la possession d’après, ce sera ton tour », a ainsi résumé Rudy Gobert.

Gare au troisième quart-temps ce soir

Toujours dans cette optique de montrer la voie, Anthony Edwards a fait du troisième quart-temps sa spécialité. Lors des trois derniers matchs remportés par les Wolves, il a pris chaud à chaque fois au retour des vestiaires pour participer à faire basculer les rencontres du bon côté. Il y a ainsi scoré 14 points face aux Pelicans, 13 face aux Grizzlies et 16 face à Sacramento samedi, à 6/8 au tir pour un un quart-temps remporté 33-22 qui a tout changé.

« Je sais qu’on a tendance à repartir un peu lentement en troisième quart-temps, donc j’essaie de mettre un point d’honneur à revenir avec de l’énergie et de mettre quelques paniers », a-t-il déclaré. « En ce moment, j’ai l’impression que je mets tout dedans. Je ne veux pas m’enflammer, mais j’ai l’impression que je ne rate rien. Je travaille énormément, donc je suis heureux que ça se puisse se voir ».

Même s’il n’en fait pas une affaire personnelle, nul doute que son nouveau duel à distance avec De’Aaron Fox sera suivi de près ce soir.