Kristaps Porzingis plus épanoui que jamais à Boston

Actuellement sur la touche à cause de son mollet capricieux, Kristaps Porzingis a néanmoins réalisé de bons débuts du côté de Boston : 18.9 points, 6.7 rebonds et 1.7 contre de moyenne, à 55% au shoot (dont 32% à 3-points) et 80% aux lancers.

L’intégration du Letton dans le Massachusetts se déroule donc très bien et, sans forcer, l’intéressé s’épanouit au sein de sa nouvelle équipe. Aux côtés notamment d’un Jaylen Brown avec lequel il s’entend très bien sur le parquet.

« C’est à ce stade de ma carrière et en jouant ici à Boston que j’apprécie maintenant le plus le basket », a-t-il admis en marge de la victoire des Celtics contre les Bulls.

Plus d’expérience, de maturité et de connaissances

À 28 ans et dans sa huitième saison NBA, Kristaps Porzingis assure avoir « beaucoup grandi » et être désormais très loin du joueur mais également de l’homme qu’il était à son arrivée dans la ligue, courant 2015.

« Je suis arrivé très jeune dans la ligue, à 19 ans », a rappelé en ce sens l’ancien intérieur des Knicks, des Mavericks et des Wizards. « J’ai été drafté par New York et j’y ai passé des moments incroyables, mais j’étais encore très immature dans bien des aspects, notamment sur le terrain. […] J’ai fait partie de quelques équipes, j’ai joué avec pas mal de grands joueurs et, à ce stade de ma carrière, à 28 ans, j’ai acquis cette expérience, cette maturité et je connais bien mieux le jeu qu’à mes débuts [à New York] ou même qu’à Dallas. »

De bon augure pour Boston, puisque Kristaps Porzingis est du genre à marcher à la confiance et, plus elle sera gonflée à bloc, plus les Celtics auront de chances de se rapprocher du titre en fin de saison…

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 15 30 54.7 32.4 80.0 1.5 5.2 6.7 1.9 3.4 0.7 1.3 1.7 18.9 Total 417 31 45.5 35.8 82.6 1.7 6.2 7.9 1.8 3.1 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.