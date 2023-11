Ignoré depuis l’arrivée de James Harden, Bones Hyland prend ça avec philosophie

Alors qu’il sortait d’un bon match contre Dallas, et réalisait un début de saison satisfaisant, Bones Hyland est écarté de la rotation des Clippers depuis maintenant plus de deux semaines. L’ancien meneur des Nuggets enchaîne les matches sur le banc, avec seulement sept petites minutes à se mettre sous la dent depuis huit matches…

La faute évidemment à l’arrivée de James Harden, qui oblige Tyronn Lue à chercher le bon équilibre. Comme le meneur de jeu avait déjà connu une telle mésaventure à Denver, comment vit-il ces moments difficiles ?

« C’est évident que tout le monde serait dérangé par cela, surtout pour quelqu’un qui veut jouer comme moi, mais, au fond, les coaches voient parfois les choses différemment et peut-être que ce n’est pas mon moment. Peut-être qu’ils essaient de trouver des solutions et c’est ainsi », commente le joueur pour l’OCR.

L’ancienne doublure de Jamal Murray accepte donc sa situation, sans se plaindre. Un constat dressé également par Norman Powell.

« C’est naturel de se détacher de ce qu’il se passe et il faut être conscient qu’il n’y a rien de personnel là-dedans », assure l’ancien joueur de Toronto. « Il s’agit d’être professionnel, de comprendre qu’il s’agit de l’équipe. Il a été bon et il sait que l’équipe envisage quelque chose de différent. Il faut continuer de travailler et savoir que la saison est longue. L’occasion se présentera. Il est encore tôt dans la saison, on n’a pas encore joué 20 matches. Il doit rester prêt. »

Avec son passé, il ne peut que rester positif

C’est aussi le discours de Tyronn Lue, qui a précisé à son joueur qu’il devait rester alerte, qu’une porte pourrait s’ouvrir dans le courant de l’année. « Il a bien commencé la saison et James est arrivé. Il a été obligé de faire un sacrifice, de perdre des minutes », résume le coach.

De son côté, Bones Hyland prend les choses avec de la distance, en s’appuyant sur sa vie personnelle. Pour rappel, le 25 mars 2008, il a perdu son cousin de onze ans et sa grand-mère dans l’incendie du deuxième étage de sa maison de Wilmington, où il s’est blessé au tendon rotulien pour sauver sa peau.

« Toute ma vie, j’ai essayé de rester positif donc je ne laisse pas les petites choses me perturber ou changer mon attitude. Je me dis que j’ai connu pire et que tout ça, ce n’est pas grand-chose », conclut-il.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 10 20 42.5 36.2 90.0 0.2 1.2 1.4 2.4 2.1 0.6 1.9 0.0 10.0 Total 135 19 40.3 36.8 85.2 0.3 2.2 2.5 2.9 2.0 0.6 1.4 0.3 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.