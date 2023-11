Les démons intérieurs des Warriors

Alors que les Warriors retrouvaient Draymond Green face aux Kings, ils ont perdu pour la 8e fois sur leurs 10 dernières sorties. Après le match, Steve Kerr a toutefois refusé le terme de « chute libre » utilisé par un journaliste.

« On n’est pas en chute libre. C’est encore tôt dans la saison et nous perdons des matchs serrés. On le voit en vidéo à chaque match : les fautes et les pertes de balle. Je le répète encore et encore mais ces deux secteurs doivent s’améliorer et quand ça sera le cas, on sera très bon » assure ainsi le coach.

24e pour les balles perdues, 28e pour les fautes

Le souci, c’est que ce sont deux secteurs historiquement problématiques pour la troupe de la Baie. Et maintenant que la marge de manœuvre de ce groupe se réduit, il faudrait absolument limiter les difficultés dans ces deux domaines. Sauf qu’après 18 matchs (8 victoires – 10 défaites), ce n’est absolument pas le cas, seuls les Pistons et les Rockets commettant plus de fautes que les Warriors (22.4) en moyenne par match, alors que Stephen Curry et sa troupe sont 24e au niveau des balles perdues (15.5) par rencontre…

Cette nuit, Stephen Curry et Draymond Green ont ainsi perdu deux ballons importants dans le « money-time », permettant aux Kings de réaliser le hold-up, et Steve Kerr doit bien avouer son tracas.

« Bien sûr que c’est une inquiétude. Ces deux éléments étaient le sujet principal depuis le début du camp d’entraînement mais nous n’avons pas assez progressé. Et nous devons le faire. »

Sale soirée globale pour les Warriors, qui ont donc dilapidé une avance de 24 points en s’écroulant dans les dernières minutes, et qui ont perdu Chris Paul et Gary Payton II sur blessure. Steve Kerr a aussi dû gérer un Draymond Green toujours aussi nerveux, pas loin de se faire expulser après une première faute technique, suivi d’une faute inutile de frustration qui a poussé son coach à vite le faire sortir du terrain, pour le faire redescendre…

La susceptibilité de Klay Thompson à gérer ?

Pas franchement inspiré, à l’image de ce « challenge » sur une faute offensive de Stephen Curry qui l’a privé de temps-mort sur la fin, Steve Kerr a aussi eu du mal à justifier la sortie de Moses Moody dans le dernier quart-temps, alors que le jeune ailier était bouillant et venait d’inscrire trois tirs à 3-points consécutifs.

« On avait besoin de Wiggs sur le terrain en défense face à Fox et nous avons décidé de faire confiance à Klay et nos vétérans. Nous avons pensé à le laisser (Moses Moody) sur le terrain mais nous avons fait ce choix. »

Un choix « politique » de Steve Kerr pour gérer la frustration actuelle de Klay Thompson, maladroit et qu’on dit agacé de ne pas avoir été prolongé par le club ? Évidemment, le « head coach » ne le dira pas mais les Warriors semblent devoir encore gérer beaucoup de choses cette année, et pas seulement sur le terrain.

« C’est difficile à avaler parce qu’on aurait dû gagner ce match » peste Stephen Curry. « On a suffisamment bien joué pendant 40 minutes, et étant donné notre forme actuelle, on était très motivés… On arrive à la ligne d’arrivée et on finit par perdre. C’est une pilule vraiment difficile à avaler, c’est frustrant. »