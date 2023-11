Jamahl Mosley, le succès en toute humilité

Sur sa meilleure dynamique de la dernière décennie, avec sept victoires de suite et une belle deuxième place dans la conférence Est, le Magic est la grosse sensation de ce début de saison.

L’an passé, Orlando avait ainsi fini à la 13e place de l’Est. Même s’il faut rappeler que l’équipe avait surtout payé son début de saison complètement raté. Car si la troupe floridienne pointait à 5 victoires pour 20 défaites début décembre, elle avait réussi à équilibrer son bilan (29 victoires – 28 défaites) sur le reste de la campagne.

Une alchimie encourageante

Salué par Rick Carlisle qui voudrait bien que ses jeunes ouailles d’Indiana prennent de la graine du Magic en défense, Jamahl Mosley se présente pour le coup comme un candidat de choix pour le trophée de meilleur technicien de l’année, dans sa troisième année à Orlando.

Son credo ? Du travail dans la préparation, une solidarité de tous les instants et une mémoire courte. Important pour une équipe qui aligne neuf joueurs de moins de 24 ans.

« C’est un des meilleurs groupes que j’ai pu connaître parce que les gars se soucient vraiment les uns des autres. C’est ce qui m’a convaincu qu’on pouvait faire un truc à part », explique Jamahl Mosley dans Andscape. « Non seulement le potentiel qu’on a sur le terrain, mais leur capacité à rester connecté en dehors. Pendant l’été, ils passent du temps ensemble. Ça se fait dans toutes les équipes mais ici, c’est l’intégralité du groupe ! »

À l’instar de Goga Bitadze et Joe Ingles, deux joueurs internationaux (respectivement géorgien et australien) qui se sont bien intégrés au groupe ces deux dernières saisons, le Magic vit bien autour de son noyau dur de jeunes pépites, également internationales, Franz Wagner et Paolo Banchero.

« Il y a une joie authentique pour celui qui est en réussite. Il n’y a pas de jalousie mais de la fierté, à encourager l’autre. Peu importe qui c’est. Ça en dit long pour un groupe aussi jeune. Tout le monde partage en sachant que c’est la bonne chose à faire. »

Grand, tonique et physique à tous les postes, Orlando peut tenir la dragée haute à tous ses adversaires, en pouvant présenter des combinaisons solides, que ce soit pour le « small ball » ou le « tall ball ».

Rester dans les clous

Plus fort encore, Jamahl Mosley a réussi à accrocher ses joueurs à sa mentalité défensive. Avec ses qualités athlétiques, le Magic est tout simplement la meilleure défense de la côte Est, à 107.0 points encaissés sur 100 possessions au « Defensive rating« , tenant notamment 6 de ses 17 adversaires à 100 points ou moins cette saison.

« Coach Mos, je lui donne tout le crédit. Il est arrivé dès le camp d’entraînement et nous a dit qu’il voulait faire de nous une défense de premier plan », confirme Paolo Banchero. « C’est ce qu’on a réussi à faire jusqu’à présent. Le crédit en revient aux entraîneurs qui nous ont poussé à le faire et les joueurs pour le réaliser sur le terrain. »

Bien équilibrée derrière ses deux leaders à 20 points, Franz Wagner et Paolo Banchero, mais aussi son joker Cole Anthony, l’équipe du Magic compte pas moins de huit joueurs entre cinq et quinze points de moyenne pour multiplier les menaces autour du monstre à deux têtes déjà proposé, et déjà très polyvalent !

Est-ce que le Magic est une surprise de ce premier quart de saison ? « Oui et non », pour son coach.

« On savait combien ce groupe est spécial. Notre staff fait un super boulot pour les préparer. Ce n’est pas surprenant non plus car je savais ce qu’on était capable de faire. On a une chance de faire un truc à part si ces gars y croient. Maintenant, ils commencent à voir combien on peut être bon si on fait les bonnes choses. »