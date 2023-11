Pour Stephen Curry, Muggsy Bogues était encore plus unique que Victor Wembanyama

C’était le 20 octobre dernier. Les Warriors accueillent les Spurs pour la fin de la présaison, et au moment de l’entre-deux, Victor Wembanyama découvre qu’il va sauter face à… Stephen Curry ! D’un côté, 2m23. De l’autre, 1m90. Une scène cocasse dont le meneur des Warriors a révélé l’origine.

« Quand vous mettez Gregg Popovich et Steve Kerr dans une même pièce, il va se passer de drôles de choses », rappelle Stephen Curry. « Ils ont évidemment beaucoup d’histoires ensemble. C’est Coach Kerr qui en est à l’origine. Je ne sais pas s’il l’a dit à Popovich ou pas, mais j’ai vu la tête de tout le monde quand je suis entré et j’ai essayé de rester impassible. Je riais intérieurement parce que je savais que je n’avais aucune chance. »

Sur cet entre-deux, Stephen Curry va jouer le coup à fond, mais il avoue qu’il ne pouvait rien faire face à la taille des bras de Victor Wembanyama, et les 35 cm de différence étaient impossibles à combler. Un Wembanyama qui l’a impressionné, mais le meneur des Warriors ne le considère pas comme une anomalie, contrairement à… Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l’histoire.

Stephen Curry n’avait qu’un objectif : être plus grand que Bogues

« Oh Muggsy bien sûr ! » répond Stephen Curry sur lequel des deux joueurs est la plus grosse anomalie. « Regardez ses highlights… Quand on est joueur NBA et qu’on connaît l’importance des qualités physiques et athlétiques, il faut s’imaginer un joueur de 1m60 qui court dans tous les sens… Il ne faisait pas juste acte de présence, car c’est un manque de respect pour Muggs. Il avait un impact sur les matchs, il dirigeait une équipe et il faisait peur à certains adversaires. Vous ne pouviez pas dribbler devant lui. Il y avait la ‘Muggsy Rule’ : si vous ne le voyez pas, ne dribblez pas parce qu’il est caché à vous attendre. »

Gamin quand son père, Dell, jouait aux Hornets, Stephen Curry a pu rêver de NBA en voyant Muggsy Bogues jouer aux côtés des « plus grands ». C’était plus qu’un modèle pour lui.

« La génétique et toutes ces choses sont folles. Wembanyama mesure 2m23. Son talent est dingue. Il y a deux personnes dans le corps d’un homme de 2m23 » lâche Stephen Curry. « Mais je doute fort qu’on revoie un joueur de 1m60 dans la ligue. Comme c’est une anomalie pure et simple, vu ce que Muggs a été capable de faire, je suis simplement reconnaissant, avec le recul, d’avoir pu le voir de près et personnellement. Même si je ne l’ai pas vraiment apprécié à l’époque… Moins qu’aujourd’hui, car à l’époque, tout ce que je voulais, c’était être plus grand que lui. Je me disais que j’aurais une chance d’accéder à la ligue. C’était le point de repère. La qualité de mon tir n’avait pas d’importance. Ce qui comptait, c’était de pouvoir être plus grand que Muggsy, et alors tout irait bien ».