Selon Monty Williams, ses Pistons ne sont pas à la hauteur de l’histoire du club

Triste fin de soirée à la Little Caesars Arena. Sur une claquette dunk, Daniel Gafford vient d’offrir 20 points d’avance à ses Wizards sur le parquet des Pistons. Il reste deux minutes à jouer et quelques fans locaux ont gagné le droit d’huer leur équipe.

Les Pistons ont perdu le match qu’il ne fallait pas perdre face à la pire équipe de l’Est, à égalité avec eux, qui restait sur neuf défaites de suite. Plutôt que d’arrêter leur propre série de revers, les hommes du Michigan en sont maintenant à 14 défaites de suite. Un triste record de franchise égalé…

En partant de là, on comprend mieux le niveau de frustration affiché par Monty Williams, lors d’une conférence de presse expéditive. Un journaliste a tout juste le temps de lui demander à quel point cette 15e défaite de l’année était décevante. « Très. Très », se contente de répondre le coach en le coupant. « Comment décririez-vous l’état esprit ? », poursuit le reporter. « Pauvre », qualifie en un mot le coach.

Celui-ci finit par développer : « C’est une question de développement dans cette équipe, de maturité, de compréhension de ce qu’est le plan de jeu. Toutes les choses dont on parle tout le temps. Assez parlé. Il n’y avait aucune agressivité sur le terrain. Ce n’était pas du basket digne des Pistons, loin s’en faut. Voilà ce qu’il en est. »

Des promesses envolées

Son discours contraste clairement avec ce qui ressortait des premiers matchs de la saison régulière. Les Pistons tendaient notamment à retrouver une identité défensive forte. Mais les promesses de cette première semaine de compétition, durant laquelle ils ont gagné leurs deux seules rencontres de l’année, semblent lointaines aujourd’hui…

« La première chose est qu’on n’a pas joué dur ce soir. On en a assez. Jouer dur n’est pas une question de talent. Dès le démarrage (de la saison), j’ai senti beaucoup d’énergie de la part de cette équipe et c’était en défense, (en étant) très physique », rappelle Isaiah Livers, auteur d’un mauvais match à 8 points (3/11 aux tirs et -26 au +/- lorsqu’il était en jeu).

Cette dureté, en-dehors peut-être du rookie Ausar Thompson, a du mal à être incarnée par les Pistons à l’heure actuelle. « On doit avoir des gars avec ce maillot qui font honneur à l’histoire de cette franchise en jouant à un haut niveau tous les soirs. Je ne parle pas d’exécution. Je parle simplement de se battre. Ce n’était pas le cas, et c’est de ma faute », regrette Monty Williams.

Son équipe n’a pas le calendrier le plus évident pour tenter de rebondir. Dans les semaines à venir, elle n’affronte que des équipes (Lakers, Knicks, Cavs, Pacers, Sixers, Bucks) au bilan positif…