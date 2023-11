Russell Westbrook s’embrouille avec un spectateur des Clippers !

Il n’en dira pas davantage sur la nature des propos échangés, parce que c’était « inapproprié ». Mais Russell Westbrook affiche son agacement quant au comportement de certains fans. Cette nuit face aux Nuggets, le meneur des Clippers a connu une nouvelle altercation verbale avec un spectateur présent dans les premiers rangs de la Crypto.com Arena.

« Je me protège, c’est tout. C’est dommage que les fans pensent qu’ils peuvent dire n’importe quoi. Personnellement, je ne le permettrai pas. J’ai pris beaucoup de… Vous savez, les gens disent n’importe quoi et s’en tirent », regrette le joueur de 35 ans.

Il faut rappeler que la carrière de ce dernier a été émaillée de nombreuses interactions houleuses avec les fans présents en tribune. En 2019, il avait notamment accusé un fan du Jazz d’avoir tenu des propos racistes à son encontre. « Je pense qu’il faut que des mesures soient prises. Il doit y avoir des conséquences pour ces gens qui viennent aux matchs et disent ce qu’ils veulent », avait réclamé le meneur d’Oklahoma City à l’époque.

Ne pas salir son nom

Quatre ans plus tard, l’ancien MVP tient un discours similaire. Le souci, selon lui, est que « les gens savent, et c’est malheureux, qu’ils sont très protégés. Peu importe les règles en place. Il faut un certain temps pour que la sécurité de la salle aille dire au fan de partir. Ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent, mais s’il y a un manque de respect envers moi, ma famille, je ne le permettrai pas. »

Russell Westbrook avait déjà expliqué par le passé qu’il ne voulait qu’on salisse son nom en le chambrant. « Maintenant que j’ai des enfants, que je comprends à quel point c’est important, il ne s’agit pas seulement de moi, mais de mon nom. De savoir ce que Westbrook signifie, à quel point c’est important par rapport à mon père, mon grand-père… Le respect est une chose à laquelle j’attache de l’importance. »

Et si ce respect est remis en cause, il réagit : « Dès que cette limite est franchie, je ne le permets plus. Je l’ai défendu pendant des années. Maintenant que mon fils est assez grand pour savoir ce qui se passe, je dois m’y tenir. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 15 28 43.7 27.9 59.4 1.4 4.8 6.2 5.4 2.6 1.6 2.7 0.3 12.2 Total 1109 34 43.8 30.5 77.7 1.6 5.6 7.3 8.3 2.6 1.6 4.0 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.