Pour Alex Caruso, l’heure n’est pas encore au remaniement

Cinq victoires pour 11 défaites. C’est le bilan des Bulls après 20% de la saison, et la troupe de Billy Donovan est partie pour vivre une saison encore plus galère que les précédentes.

Largement dominé cette nuit à OKC, Chicago ne ressemble pas à grand-chose, et les rumeurs autour d’un transfert de Zach LaVine animent le quotidien de la franchise. Est-ce le bon moment pour effectuer un « remaniement » et changer de direction ? La réponse avec Alex Caruso.

« Je ne sais pas… Un « shakeup », c’est aussi très général » estime-t-il à propos d’un bouleversement de l’effectif. « Si nous avions gagné ces quelques matchs serrés en début d’année, qui sait dans quel état d’esprit nous serions et quelles seraient les questions qu’on se poserait en ce moment même. Je ne sais pas s’il y aura un changement. Il faut avoir un esprit positif dans le sport professionnel, en particulier dans le basket. Il y a tellement de matches à jouer. Et nous n’en sommes même pas à 20% de la saison. Je ne sais pas si l’on peut parler de bouleversement. Mais il est certain que nous devons modifier notre routine et nos habitudes quotidiennes. Nous avons parlé de cohérence et nous devons changer cela de l’intérieur. »

Des débuts de match qui plombent l’ensemble

A écouter l’arrière des Bulls, le problème ne serait donc pas lié à l’effectif, mais bel et bien à la structure et à la méthode. Et puis, il reconnaît que les Bulls ne sont tout simplement pas au niveau des meilleurs, surtout sur les entames de match.

« Franchement, je pense qu’il y a peut-être deux ou trois matches que nous avons gâchés. Mais pour le reste, nous n’avons pas été assez bons en fin de match. Et cela est dû en grande partie à nos débuts de match » poursuit-il. « Nous avons été menés au score et nous avons dû faire des retours héroïques. Puis nous avons manqué de réussite à la fin de quatre matches cette saison. Si on gagne ces quatre matches, on se retrouve au-dessus des 50% de quelques matches… Cela change la dynamique et les perspectives du début de saison. Mais pour moi, ce qui compte, c’est de trouver des solutions. Parce que nous en sommes très proches. Nous regardons les vidéos. Nous faisons du bon travail. Il s’agit juste de limiter les moments où nous ne faisons pas bien les choses. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 13 24 58.7 50.0 76.0 1.3 2.2 3.5 2.4 2.7 1.5 1.2 0.9 9.9 Total 305 21 43.7 37.4 74.9 0.6 2.1 2.7 2.7 2.0 1.2 1.2 0.4 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.