Derrick Jones Jr, le titulaire surprise des Mavericks

« Rien ne m’a été donné. J’étais prêt à arriver dans cet environnement en sachant que je devais juste bosser dur et être le meilleur Derrick possible. C’est ce que je fais ». Et si Derrick Jones Jr. avait finalement fait le bon choix ?

Vainqueur du concours de dunks en 2020, l’ailier hyper-athlétique a décidé de faire une croix sur une prolongation de 3.36 millions de dollars à Chicago cet été pour tester le marché, et finalement ne signer qu’un contrat d’un an pour un montant inférieur (2.7 millions), à Dallas.

Derrick Jones Jr. a décidé de parier sur lui-même et son début de saison avec les Mavericks le conforte pour l’instant dans son choix. Titulaire sur ses 14 premiers matchs disputés, il est au-dessus de sa moyenne en carrière dans quasiment tous les secteurs. L’ancien Bull a récemment confirmé sa bonne intégration avec un nouveau match plein lors de la dernière victoire des Texans face à Washington avec 20 points, 7 rebonds et 2 contres en 26 minutes.

Un rôle significatif à jouer

Depuis la reprise, le spécialiste de la claquette dunk a brillé par ce qu’il sait faire de mieux, avec de l’impact physique des deux côtés du terrain, et son côté finisseur, sur des positions ouvertes à 3-points notamment. Il tourne pour l’instant à un honorable 36% d’adresse derrière l’arc, son meilleur pourcentage en carrière.

« Si vous voulez continuer à m’étiqueter comme un dunkeur et me laisser ouvert, alors laissez-moi ouvert ! » , a-t-il lancé. « Je vais continuer à prendre les tirs que je prends et je vous promets qu’ils vont tomber dedans. »

Dans le registre d’un Andrew Wiggins aux Warriors ou d’un Dorian Finney-Smith à son époque à Dallas, Derrick Jones Jr. doit plus que jamais être opportuniste, constant dans son apport sur le plan athlétique, et essayer de profiter au maximum des espaces créés par le tandem Irving-Doncic. Jusque-là, Jason Kidd a de quoi être satisfait du rendement et de la rapidité d’adaptation de sa recrue.

L’année de l’explosion ?

« C’est un professionnel et il joue au basket comme il faut. Il se préoccupe de l’équipe d’abord et comprend que c’est sa défense qui compte. Mais il joue des deux côtés du terrain. Il obtient beaucoup de bons tirs à 3-points, il peut créer sur de la prise à deux et il nous apporte des qualités athlétiques que nous n’avons pas. Il remplit donc beaucoup de fonctions pour nous, et il a été excellent jusqu’à présent », a confié le coach texan.

Pour Derrick Jones Jr, c’est aussi une occasion en or de relancer sa carrière après des épisodes mitigés suite à son départ de Miami en 2020, à Portland puis à Chicago, avec un rôle significatif au sein d’une équipe plus étoffée.

« J’ai beaucoup travaillé en coulisses. J’ai l’impression que jusqu’à présent, dans ma carrière, je n’ai pas eu la reconnaissance que je pense mériter. Et j’ai le sentiment que cette année sera la bonne », a-t-il conclu.