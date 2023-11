Andrew Wiggins bien rouillé

Des victoires à l’extérieur, un Stephen Curry bouillant et une alchimie retrouvée. Le début de saison des Warriors est très positif et très bon avec quatre succès en cinq matches. Il n’y a, au fond, qu’un seul bémol et il porte le nom d’un joueur : Andrew Wiggins.

L’ailier canadien n’est pas du tout à son meilleur niveau, avec seulement 11.4 points et 2.2 rebonds de moyenne à 43% de réussite au shoot et un très vilain 16% à 3-pts. « Il y a beaucoup de choses que je peux mieux faire, c’est certain. Je n’ai rien fait de très bien. Je peux m’améliorer partout », concède-t-il pour le San Francisco Chronicle.

Plus inquiétant peut-être, Andrew Wiggins ne joue guère les derniers quart-temps. Et quand il est sur le parquet depuis cinq matches, les Warriors affichent un « Net Rating » de -5.9 points (l’équipe adverse inscrit 5.9 points de plus sur 100 possessions), alors que, quand il rejoint le banc, les Californiens affichent un très bon +26.5 points…

Stephen Curry trouve qu’on pinaille trop

« On essaie tous de chercher notre rythme », assure Gary Payton II. « Wiggins est un joueur important pour nous. Il n’est pas à son meilleur niveau, mais je ne suis pas inquiet », rassure Steve Kerr. « Il nous a aidés à gagner le titre il y a deux saisons, il est là depuis cinq ans. On sait ce qu’il sait faire et il va s’en sortir. »

L’adresse est en partie revenue contre les Kings, avec un 6/10 au shoot. On est néanmoins encore loin du niveau affiché lors des playoffs 2022. Pas de quoi en faire un drame pour Stephen Curry.

« C’est marrant car quand on gagne, que l’équipe l’emporte, surtout à l’extérieur, il y a toujours quelqu’un qui cherche à pinailler sur ce qu’on peut faire mieux collectivement et individuellement », regrette le meneur. « C’était Klay Thompson au début, maintenant c’est Wiggins. Quoi qu’il en soit, on n’en parle pas dans le vestiaire. Tout le monde sera un atout à un moment ou un autre de la saison. On ne gagnera rien si nos gars ne sont pas bons. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 5 26 43.4 16.7 64.3 0.6 1.6 2.2 0.6 2.6 0.0 1.6 0.6 11.4 Total 640 35 44.9 35.3 72.0 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.