Nikola Jokic tire déjà la sonnette d’alarme

S’ils restent toujours bien installés dans le Top 3 de la conférence Ouest, les Nuggets (9-4) semblent toutefois traverser leur premier coup de mou de la saison, puisqu’ils viennent d’enchaîner deux défaites, à New Orleans puis Cleveland.

Pour les champions en titre, cela fait accessoirement trois revers en quatre matchs, mais également quatre défaites consécutives à l’extérieur, alors qu’ils sont justement au coeur d’un road-trip de cinq rencontres.

Une machine grippée ?

De quoi forcément déplaire à Nikola Jokic, le franchise player de Denver orphelin de Jamal Murray, qui espère vite relancer la machine grippée du Colorado…

« Ce serait bien de gagner », annonce-t-il, en vue du déplacement de ce lundi chez les Pistons. Sans manquer de cibler les axes d’amélioration de l’équipe : « Il faudra peut-être un peu mieux jouer, obtenir des tirs ouverts. Je trouve que l’on stagne quelque peu actuellement. Il faudra peut-être mieux bouger en défense. Notre défense est vraiment mauvaise en ce moment. »

Statistiquement, les Nuggets encaissent 108.1 points par match (6e meilleure défense de NBA) et 110.3 points sur 100 possessions (7e défense la plus efficace de NBA). Sauf que depuis cinq rencontres, ils encaissent 111.2 points par match et 114.9 points sur 100 possessions (13e défense la plus efficace de NBA).

Rebond attendu pour les champions

Autre aspect qui inquiète Nikola Jokic : le niveau de Denver au rebond. Cela s’est justement manifesté contre les Cavaliers, ce dimanche soir, car les joueurs de l’Ohio ont dominé les champions en titre 47-33 dans ce secteur de jeu, avec 11 prises offensives…

« Ils étaient juste meilleurs, ils réussissaient tout ce qu’ils voulaient au rebond offensif, dans la peinture… », a regretté dans un premier temps le dernier MVP des Finals.

Et Nikola Jokic de poursuivre : « En tant que groupe, collectivement, nous ne sommes pas suffisamment bons au rebond depuis le début de saison. Nous sommes souvent dominés au rebond. Certaines équipes sont juste agressives et cela suffit, car nous ne faisons parfois pas l’écran retard. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 12 35 57.3 30.0 81.6 3.3 10.8 14.1 9.2 2.2 1.0 3.5 0.8 29.7 Total 608 31 55.4 34.7 82.8 2.6 8.0 10.6 6.7 2.7 1.2 2.9 0.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.