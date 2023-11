Joel Embiid, plus passeur que jamais

Comme attendu, Nick Nurse a fait de Joel Embiid sa première arme pour maintenir les Sixers parmi les prétendants au podium de la conférence Est. Grâce à son impact physique, le MVP de la saison dernière a déjà détruit quelques raquettes, usant de sa domination dans la peinture (et de son adresse aux lancers-francs) pour éteindre ses adversaires directs tour à tour. Il n’avait d’ailleurs jamais été aussi actif au scoring avec plus de 21 tentatives en moyenne par match.

Mais ce qui fait la grande différence sur ce début d’exercice, c’est son activité comme dernier passeur. Alors qu’il tourne à 6 passes décisives en moyenne pour l’instant, il s’est à nouveau distingué vendredi dans cette catégorie, délivrant huit caviars dans le succès 126-116 face aux Hawks.

« Il a toujours été prêt à faire des passes, mais cette année, il s’y est vraiment mis. Il n’est pas préoccupé par l’idée de marquer 50 points tous les soirs, vous voyez ce que je veux dire ? Il veut gagner », a précisé Danuel House Jr, qui a notamment bénéficié de la bonne vision de jeu de son pivot pour scorer dans un fauteuil.

L’arme fatale

On peut également penser à ce premier match face à Indiana cette saison, lorsqu’il a donné le ballon à Tyrese Maxey pour que son meneur tue le match, et atteigne accessoirement la barre des 50 points.

Le départ de James Harden, meilleur passeur de la NBA la saison passée, a modifié le jeu des Sixers, et Joel Embiid doit apporter davantage dans la création. Pour sa part, le MVP en titre justifie cette tendance sur ce match par la tactique défensive choisie par Atlanta, le poussant à lâcher le ballon pour trouver ses coéquipiers les plus ouverts.

« Les Hawks veulent faire des blitz sur les pick-and-roll, donc je me retrouvais souvent avec le ballon juste pour créer. La plupart du temps, un défenseur supplémentaire s’avançait sur moi, ce qui signifiait qu’il y avait deux gars bien ouverts de l’autre côté. Je n’ai jamais aimé être juste un joueur d’isolation. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de jouer, et je ne pense pas que ce soit la bonne façon de gagner ».

Le Jokic du pauvre ?

En isolation comme en tête de raquette, ce sont ses lectures de jeu qui feront de lui un joueur encore plus redoutable et plus complet qu’il ne l’est déjà.

En présaison, son nouvel objectif était de « faciliter la tâche des autres, et d’essayer d’impliquer mes coéquipiers autant que possible ». Et les résultats commencent à se voir sur ce début de saison régulière.

Pour Tyrese Maxey, c’est le meilleur compromis pour unir le groupe derrière lui et continuer ainsi à en tirer le meilleur. « Il aura besoin de gars pour l’aider à marquer des points. Il aura aussi besoin d’eux pour l’aider à créer de l’espace. Et comme il fait confiance à ses coéquipiers, il aura plus d’opportunités ».

Nul doute que Joel Embiid aura encore envie de briller ce soir sur le parquet des Nets de Nic Claxton, l’un de ses adversaires des derniers playoffs.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 12 34 50.6 31.0 88.4 3.3 7.8 11.1 6.0 2.7 1.0 3.8 1.6 31.9 Total 406 32 50.1 33.6 82.1 2.3 8.9 11.2 3.5 3.1 0.9 3.4 1.7 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.