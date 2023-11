Les Sixers peuvent enfin tourner la page James Harden

L’annonce du transfert de James Harden est sortie très tôt, vers 7h00, mardi matin en France, donc en pleine nuit sur la côte Est de États-Unis. C’est pourquoi Nick Nurse dormait profondément au moment où X (anciennement Twitter) ne parlait que de ça.

« J’ai reçu un appel mais je dormais. Je me suis levé quelques heures plus tard et je suis arrivé au bureau », explique le coach des Sixers pour ESPN.

Quand il est arrivé au bureau, l’ancien coach des Raptors n’avait plus dans son effectif James Harden, PJ Tucker et Filip Petrusev. Et Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington et KJ Martin étaient en route vers la Pennsylvanie.

« Il m’a pris sous son aile, m’a appris à être un professionnel »

C’est surtout la fin d’une longue période d’attente, avec un MVP 2018 qui voulait partir et n’avait pas joué une seule minute avec les Sixers depuis une semaine. La fin d’une histoire, d’un conflit aussi et, en quelque sorte, le début officiel de la saison pour Philadelphie, qui a plutôt bien géré le marasme (deux victoires en trois matches).

« Je pense que notre groupe a été préparé. On a fait du bon boulot pour rester concentré et c’est ça qui explique notre solide début de saison », souligne Tyrese Maxey. « On a des bons joueurs, bien impliqués, déterminés à jouer, à montrer de quoi on est capable. Et un coach qui nous maintient dans le bon sens. »

De son côté, Nick Nurse assure répondre « toujours de la même manière à la plupart des questions » qui concernent l’avenir des Sixers : « J’aime vraiment la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. »

La page James Harden est désormais tournée chez les Sixers. Mais Tyrese Maxey ne veut pas totalement oublier l’ancien joueur d’Oklahoma City et Houston.

« Je lui ai écrit un texto, pour lui dire que je l’aime et que j’ai adoré être avec lui », conclut le jeune arrière. « Une chose qu’il a vraiment installée en moi, c’est la confiance. J’ai toujours eu confiance en moi, mais il a fait en sorte que je sois encore plus confiant que je ne l’étais déjà. Je ne peux que saluer cela. Il m’a pris sous son aile, m’a appris à être un professionnel et comment fonctionne la ligue. »