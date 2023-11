Stephen Curry : « Il y a urgence ! »

Alors que les Warriors avaient pris un très bon départ (6v-2d), avec plusieurs victoires à l’extérieur, les voilà relégués à la 10e place avec un bilan négatif de six victoires en 14 matches. Cette nuit, face au Thunder, ils ont subi une 6e défaite de rang, et le plus inquiétant, c’est que c’est à domicile. De quoi inquiéter Stephen Curry, qui retrouvait les terrains après deux matches à soigner son genou.

« Il y a urgence, c’est certain », a reconnu Curry. « A chaque fois que vous subissez autant de défaites consécutives, c’est un problème qu’il faut régler. Il ne faut pas développer une mentalité de perdant à tout moment de la saison. C’est une odeur dans le vestiaire qu’il ne faut pas avoir. L’absence de Draymond fait mal. J’ai moi-même manqué deux matches. C’est les conditions idéales pour craquer, mais on doit continuer d’avoir confiance en ce qu’on fait ».

Des Warriors abattus et frustrés

Un vestiaire plutôt abattu selon Steve Kerr. Le 3-points d’Andrew Wiggins avait provoqué une explosion de joie à deux secondes de la fin, mais Chet Holmgren avec son panier égalisateur, puis Shai Gailgeous-Alexander ont permis au Thunder d’arracher la victoire.

« C’est difficile », avoue Kerr. « Les gars sont abattus, ils sont frustrés. Mais c’est un peu comme ça que ça se passe, quand vous êtes au plus bas et que ça ne va pas bien, vous devez vraiment faire des efforts pour vous en sortir, et rien ne sera facile. … Il reste une bonne partie de la saison, mais il ne fait aucun doute que les gars sont très abattus. »

Pour Kerr, le tournant du match est dans le 3e quart-temps. « On a perdu quatre ballons de suite » regrette Kerr. « On a complètement perdu notre concentration, et l’avance est passée de + 15 à +6. On leur a redonné vie… Et face à une jeune et talentueuse équipe, si vous leur laissez reprendre leur respiration, ils vous le font payer, et c’est ce qui s’est passé. »

Ce que regrette Curry, pour sa part, c’est que ces défaites remettent en cause les rotations trouvées en début de saison. « Je sais que nous avons expérimenté des rotations et des cinq qui nous ont permis de trouver une certaine cohésion et de développer notre identité et une manière de gagner des matches. Nous avons montré de belles choses en début de saison, mais je pense que cette série de défaites nous a un peu déstabilisés, alors nous devons trouver une solution. »