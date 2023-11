Décisif, Karl-Anthony Towns confirme sa montée en puissance

Anthony Edwards sur le banc, sorti pour six fautes, c’est Karl-Anthony Towns qui a tenté le shoot de la gagne contre les Pelicans. Pouvait-il le manquer, tant il avait été adroit pendant toute la partie ?

Pour ce moment décisif, il pénètre, shoote avec la planque et donne ainsi la victoire à Minnesota, avec une performance presque parfaite : 29 points à 10/11 au shoot, 9 passes, 6 rebonds et aucun ballon perdu. Difficile de faire plus propre…

Un raté, puis un 10/10

« On joue tout le match pour espérer s’offrir une opportunité de se retrouver dans cette situation », livre le héros du soir, après le comeback des Wolves, pour The Athletic. « C’est l’aspect le plus fun de la rencontre et je me suis beaucoup amusé dans cette situation. »

L’intérieur des Wolves n’a manqué que son premier tir du match. Ensuite, il affiche un parfait 10/10 dont ce dernier shoot pour l’emporter. « C’est un des meilleurs matches que j’ai vus de sa part. 10/11, c’est incroyable. Il a fait le choix juste et a laissé le jeu venir à lui », explique Rudy Gobert pour le Star Tribune.

« Il a mûri depuis la saison passée et même depuis le premier jour du training camp », ajoute même le Français. « Il est impossible à arrêter quand il est dedans. Il shoote sur une jambe, à une main. Il peut faire tout ce qu’on lui demande », poursuit Jaden McDaniels.

Un « KAT » aux deux visages

Karl-Anthony Towns a pourtant très mal commencé la saison, avec seulement 16.7 points de moyenne à 38% de réussite au shoot et 23% à 3-pts sur les six premiers matches. Il forçait, ratait beaucoup de shoots et perdait trop de ballons. En clair, il ne semblait jamais vraiment dans le bon tempo.

Mais depuis six matches, il a retrouvé ses sensations et surtout son efficacité. Le All-Star affiche ainsi 26.6 points par match à 59% de réussite au shoot et 48% à 3-pts. Soit dix points de différence alors que son temps de jeu est sensiblement le même. Et il sert aussi de relais en attaque, en trouvant notamment Rudy Gobert dans les airs.

Forcément, pour les Wolves, ça change tout car cela offre une seconde option offensive de qualité derrière Anthony Edwards. Les 12 points de Karl-Anthony Towns en dernier quart-temps et son tir décisif le démontrent. L’arrière et sa bande auront besoin d’un bon « KAT » pour viser les sommets.

« Quand il est chaud, on peut aller loin », conclut un Jaden McDaniels qui domine avec ses coéquipiers la conférence Ouest désormais, à égalité avec Denver, avec neuf victoires en douze matches.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 11 33 46.5 33.8 92.1 1.0 8.3 9.3 2.3 2.8 0.9 2.6 0.6 21.0 Total 522 34 52.5 39.3 83.6 2.9 8.2 11.1 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.