Gregg Popovich se contente d’observer Victor Wembanyama

Battus une septième fois de suite, les Spurs s’enfoncent au classement (3 victoires – 9 défaites) et il est bien difficile de tirer des conclusions sur cette jeune équipe après ces 12 premières rencontres.

Souvent dépassés à l’extérieur, ils sont par contre plutôt dans le coup à domicile, où ils alternent le bon et le mauvais. À l’image d’un Victor Wembanyama (19.3 points de moyenne à 44% de réussite dont 28% à 3-points, 9.3 rebonds, 2.3 passes, 2.2 contres et 3.9 pertes de balle en 30 minutes de moyenne) dont la sélection de tirs et les pertes de balle interrogent. Mais pour Gregg Popovich, on est en phase d’observation du « Projet Wemby ».

Pas de plan de route prédéfinie

« Je ne veux pas suivre un plan de route, parce qu’il n’y en a pas » explique le technicien au San Antonio Express-News. « Il fait des choses spéciales. Il fait d’autres choses que je n’aimerais pas qu’il fasse. Mais je le corrige très peu parce que j’ai besoin d’apprendre où il se sent à l’aise sur le terrain. »

Pour le coach de 74 ans, cette phase est nécessaire, même si elle peut semble étonnante de l’extérieur.

« Une fois que vous apprenez toutes ces choses, alors vous pouvez commencer à nettoyer, à dessiner, à réparer et à polir certaines choses. Mais pour l’instant, j’ai besoin d’en apprendre plus sur lui, au lieu d’essayer de tout contrôler et de lui dire : ‘Alors, tu vas faire A, B, C et D' »

Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de directives et que les Spurs font absolument n’importe quoi, mais comme avec le projet « Point Sochan », Gregg Popovich attend d’en avoir vu assez pour tirer des conclusions définitives.

Des préférences à comprendre pour les utiliser

Récemment, il a quand même rappelé à ses joueurs qu’avec un joueur de 2m22 (2m26 avec chaussures) doté d’une envergure de 2m43, l’option du lob ne doit pas être envisagée qu’en dernier recours.

« On avait fait un bon boulot de ce côté-là durant l’été et en présaison. Depuis que la saison a débuté, on le fait beaucoup moins. On en a donc parlé, pour leur rappeler qu’on avait cet atout » reconnait ainsi Pop.

Les Spurs ont également noté que Victor Wembanyama était par exemple plus à l’aise à gauche, lorsqu’il reçoit la balle poste bas, ce qui n’est pas vraiment la norme pour un droitier.

« On doit l’observer un peu pour voir où il est naturellement le plus performant » conclut Gregg Popovich. « C’est là que mettre en place des systèmes pour lui sera approprié. Mais nous ne lui imposons aucun paradigme. »