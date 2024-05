Miles Bridges : « Les fans m’avaient manqué, et je leur ai manqué »

583 jours. C’est le temps qui s’est écoulé entre le dernier match de Miles Bridges, et sa reprise la nuit dernière face aux Bucks. L’ailier des Hornets, meilleur marqueur et rebondeur de sa formation en 2022, a manqué 92 matches de suite pour des raisons extra-sportives d’une extrême gravité puisqu’il est accusé d’avoir frappé la mère de ses enfants, puis d’avoir enfreint son contrôle judiciaire.

Suspendu 10 matches pour la NBA, et dans l’attente de son nouveau procès en février, Miles Bridges est désormais autorisé à jouer, et sur le plan individuel, il n’a pas déçu avec 17 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en sortie de banc. Insuffisant pour empêcher ses Hornets de subir une grosse fessée (130-99) face aux Bucks.

« Je l’ai trouvé très bon. Il a apporté beaucoup d’énergie sur le terrain. Il a marqué. Il a pris des rebonds. Il a vraiment, vraiment bien joué » juge Steve Clifford, qui était impatient qu’il revienne sur les terrains.

Aucun malaise pour le public de Charlotte

Pour sa part, Miles Bridges « ne savait pas à quoi s’attendre » de la part du public. À son entrée en jeu, il a toutefois eu la réponse, avec un accueil plutôt chaleureux de son public. « Les fans m’avaient manqué, et je leur ai manqué » a-t-il résumé. « Je suis simplement heureux de jouer ».

Jeudi, Miles Bridges avait reconnu que son retour sur les terrains pouvait provoquer « un certain malaise » chez certains, et qu’il devait « regagner leur confiance ». À Charlotte, l’affaire semble entendue, vu la réaction à son entrée en jeu, puis après son premier panier.

« Je suis heureux de la réponse que j’ai eue de la part de tout le monde dans les tribunes, et il n’y a que ça qui compte. Je suis simplement là pour jouer au basket. Comme je l’ai dit, je dois regagner la confiance des gens. »

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.4 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 Total 360 31 47.0 34.7 81.3 1.1 4.9 6.0 2.5 1.9 0.8 1.5 0.7 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.