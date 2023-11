Devin Booker plus meneur que jamais

Encore une occasion ratée ! Alors que les Suns avaient dans un premier temps annoncé la présence de Bradley Beal, le public de Phoenix devra encore patienter avant de voir son nouveau « Big Three » à l’œuvre. En revanche, la réception des Wolves marquait le retour de Devin Booker, absent depuis cinq rencontres. Le leader des Suns n’a joué que trois rencontres cette saison et à chaque fois, il a inscrit 30 points et plus !

La nuit dernière, il s’est mis sur son 31 pour faire chuter Minnesota, invaincu depuis sept rencontres. 31 comme le nombre de points également de Kevin Durant, évidemment ravi de recevoir du soutien. Surtout à la création.

Kevin Durant se concentre sur le scoring

« Ajouter Book rend les choses plus faciles pour tout le monde » assure l’ailier All-Star. « Je m’attendais à ce qu’il ait les poumons en feu au début, mais il y avait de l’énergie et du rythme dans le jeu. C’est ce dont nous avions besoin. C’est bien que notre meneur de jeu soit de retour ».

Booker à la mène, Durant a pu briller sans le ballon, sans forcer et sans créer son tir. Il n’en est que plus dangereux lorsqu’il se contente d’être à la réception des passes, sur ses positions préférées. Résultat : 11 sur 15 aux tirs, aux côtés d’un Devin Booker qui ne pouvait rêver meilleure rentrée après quasiment deux semaines sans jouer.

« C’est toujours bon de jouer… J’ai essayé d’apporter un plus depuis le banc, mais au bout d’un moment, c’est lassant. Je veux juste être sur le terrain et me battre avec l’équipe » explique-t-il.

Le vrai patron de l’équipe

Pour Frank Vogel, la présence de son arrière est « inestimable ». « Lorsqu’il n’est pas en tenue, il se comporte en leader aux entraînements, aux séances vidéo… Il est celui qui se fait le plus entendre. Il a vraiment pris les rênes de l’équipe cette année. Encore plus sur le terrain, comme meneur de jeu. »

Ce qui signifie que lorsque Bradley Beal rejoindra ses deux coéquipiers, il évoluera d’abord comme deuxième arrière, et c’est Devin Booker qui continuera à diriger le jeu. Ce n’est pas nouveau pour lui mais en présence de Chris Paul, c’est un rôle qu’il avait délaissé.