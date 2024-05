Bradley Beal a enfin commencé sa saison

« On est à une victoire et zéro défaite avec Bradley Beal. » Frank Vogel peut en sourire. Son « Big Three » attendra encore pour se montrer en saison régulière puisque si Bradley Beal a fait ses grands débuts à Chicago pour épauler Kevin Durant, Devin Booker, lui, était encore absent.

Néanmoins, l’ancien joueur de Washington a enfin commencé sa saison avec Phoenix. En 24 minutes dans la victoire en prolongation des siens, il a inscrit 13 points à 3/12 au shoot, en ajoutant 4 rebonds et 4 passes.

« Je pourrais être borné et jouer 30 minutes alors que je ne suis pas censé le faire. Mais comment allais-je me sentir après ? Sans doute pas très bien », explique l’arrière sur son temps de jeu limité à ESPN. « Je me fie à notre staff et aux médecins. »

Une arme de poids en plus pour les Suns

Bradley Beal a évidemment manqué de rythme, même s’il a globalement pris des tirs extérieurs très ouverts. Il a aussi attaqué le panier, sans réussite. Seuls deux shoots ont été un peu compliqués, car pris en fin de possession. Avec un peu plus de compétition dans les jambes, il aurait fait mieux.

« Il a été bon dans certaines séquences, puis dans le dur dans d’autres. On joue avec lui d’une manière où il est difficile de trouver du rythme. Mais j’ai aimé sa façon de jouer », résume le coach des Suns. « Il n’a pas fait la soirée espérée au niveau de l’adresse, mais il attire et écarte les défenses », poursuit son coéquipier, Grayson Allen. « Il a créé des espaces pour les autres joueurs. »

Ce que confirme Kevin Durant.

« Il est un joueur de plus qui fait peur aux défenses, un joueur qui peut marquer partout. Dès qu’il pourra pénétrer ou battre son adversaire en isolation, ce sera positif pour nous. Dans ce match, il a pris la température. Son temps de jeu est limité mais, au fur et à mesure qu’il jouera plus, il va gagner en confiance. On lui donnera davantage la balle », annonce le MVP 2014, qui retrouve du soutien attendu ces derniers matchs.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.