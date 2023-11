Herb Jones, moteur défensif du déraillement des Mavs de Luka Doncic

« Mauvais match », se contente de répondre Luka Doncic en lançant un regard noir vers le journaliste qui l’interrogeait sur la lourde défaite des Mavs sur le parquet des Pelicans. 48 heures après une victoire sur le (quasiment) même parquet. Les couleurs flashy de ce dernier ne sont pas la seule explication à sa mauvaise soirée (16 points à 5/16 aux tirs et 8 ballons perdus).

La défense des Pelicans, boostée par le retour de Herb Jones, a également beaucoup joué. « On voulait être l’équipe qui agresse. On devait renverser les choses, c’est ce qu’on a fait ce soir. Notre défense a nourri notre attaque ce soir. On a vu de quoi on était capables lorsqu’on joue avec ce type d’énergie et d’état d’esprit », apprécie James Borrego, qui remplaçait Willie Green, malade, appréciant la dimension physique de ses joueurs.

Son équipe avait décidé de changer de fusil d’épaule après avoir encaissé 136 points deux jours plus tôt, dont 65 pour la seule paire Luka Doncic – Kyrie Irving. Comment ? En utilisant le revenant Herb Jones, qui venait de manquer les trois derniers matchs. Celui-ci, plutôt que de démarrer sur le Slovène, a d’abord été chargé de surveiller Dereck Lively. Tandis que le Dyson Daniels se chargeait, brillamment d’ailleurs, du chef d’orchestre des Mavs.

« On voulait les ralentir rapidement, ce n’était pas notre couverture permanente, mais on voulait varier les options. On s’est dit qu’avec ce ‘matchup’, on pourrait ralentir leur ‘pick-and-roll’ », justifie l’habituel assistant, qui considère que Dallas est « l’une des meilleures équipes de la ligue sur le ‘pick-and-roll’ »

Un ajustement payant sur le « pick-and-roll »

En procédant ainsi, les Pelicans ont neutralisé l’option Dereck Lively (4 points à 1/2 aux tirs), car l’impliquer en attaque aurait induit un changement défensif, et Herb Jones se serait retrouvé sur Luka Doncic. Tandis que Jonas Valanciunas, moins exposé grâce à cette stratégie, même si les Mavs ont voulu le cibler, pouvait rester en aide.

Herb Jones a alors fréquemment pu lâcher le pivot texan, peu menaçant en-dehors de ses poses d’écran, et couper des lignes de passe en lisant bien le jeu de Luka Doncic. Ce dernier a d’ailleurs été contré par l’ailier des Pelicans, en second rideau, alors qu’il avait d’abord fait sauter Dyson Daniels près du cercle. Herb Jones a ainsi cumulé 5 interceptions et 2 contres, en plus de ses 4 rebonds et 4 passes.

« C’est ce que fait Herb. Il est partout. Il stimule notre défense, il couvre les erreurs, il est très actif. Luka est un joueur phénoménal. Ce qu’il (Jones) a fait ce soir en défense, cela mérite d’être salué. Il est parmi les candidats au trophée de meilleur défenseur de l’année, à mon avis. Il a ce type d’impact sur un match. Il a donné le ton pour nous », salue son coach d’un soir.

Donner le ton en montrant l’exemple. « Beaucoup de coachs me disent que les autres m’écouteraient. Je ne suis pas le plus causant. Je ne vais pas nécessairement mettre quelqu’un dans l’embarras en braillant. Je vais plutôt lui dire sur le côté, ce que je vois. Tout ce qui m’importe, c’est que les gars jouent dur », termine l’ailier qui a ajouté 19 points (6/8 aux tirs) à sa ligne de statistiques.

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 66 30 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOP 7 31 47.1 26.1 88.9 0.6 3.3 3.9 1.7 3.4 1.6 1.3 1.6 10.0 Total 151 30 47.3 33.1 80.7 1.3 2.6 3.9 2.3 3.1 1.6 1.3 0.8 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.