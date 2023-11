Gregg Popovich : « Il faut en avoir assez de se faire botter le cul »

Avec ce revers à Oklahoma City, les Spurs sont désormais sur une série de six revers consécutifs, pour un bilan de 3 victoires pour 8 défaites. San Antonio a ainsi plongé à la 14e place de l’Ouest et même si la saison démarre juste, c’est la manière qui peut inquiéter puisque Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont reçu plusieurs fessées…

Les Texans ont ainsi subi trois des quatre pires défaites de ce début de saison : -41 face aux Pacers, -40 face aux Clippers et donc -36 la nuit dernière face au Thunder. Il faut remonter à 1990, et les Nuggets, pour trouver trace de trois défaites de 30 points et plus en début de saison.

Si on ajoute le -21 face aux Knicks, ça donne quatre raclées sur six déplacements, mais deux victoires à Phoenix.

Les Spurs ont encore lâché dans le troisième quart-temps

À domicile, même si le bilan (1 victoire – 4 défaites) est moins bon, l’impression est meilleure puisque les Spurs sont globalement dans le match à chaque fois. Mais à l’extérieur, cette jeune équipe a tendance à lâcher, en particulier dans le troisième quart-temps, encore largement perdu la nuit dernière (33-18).

Pour la première fois de la campagne, c’est un Gregg Popovich agacé qu’on a pu observer en conférence de presse…

« J’ai conscience que c’est une jeune équipe mais il y a deux choses très claires : premièrement, il faut en avoir assez de se faire botter le cul, et deuxièmement, il faut comprendre que c’est un match qui dure 48 minutes. On a joué 22 bonnes minutes en première mi-temps. Les deux dernières minutes de la première mi-temps, on a perdu trois fois le ballon et on n’a rien mis en place » peste ainsi le coach texan face aux journalistes.

Cette fin de première mi-temps est en effet symptomatique pour les jeunes Spurs. Alors que les deux équipes faisaient jeu égale jusque-là, le Thunder va rentrer aux vestiaires suite à un 13-0 qui va leur offrir dix points d’avance (58-48) et le momentum avant la reprise des hostilités suite à la pause.

Une inconstance caractéristique

Le ballon glisse d’abord des mains de Devin Vassell, Jeremy Sochan n’arrive ensuite pas à saisir le ballon que lui glisse Victor Wembanyama ligne de fond, puis Zach Collins rate sa passe, trop basse, pour le alley-oop vers le Français. Oklahoma City en profite à chaque fois et voilà les Spurs avec une première balle dans le pied.

« Cette inconstance est problématique et décevante. On doit trouver des solutions. Une partie de la réponse réside dans le fait d’être physique et de se mettre le cul par terre pendant 48 minutes » continue Pop.

L’absence de pur meneur dans le cinq majeur n’aide logiquement pas cette jeune équipe, en pleine expérimentation, à garder la tête froide dans les moments compliqués. Surtout en cas d’absence de Tre Jones. Maladroit (36/93 au tir, soit 39% de réussite) et dispendieux (24 pertes de balle dont 5 pour « Wemby »), les Spurs sont trop brouillons.

« Il essaie d’apprendre de nous, autant qu’on essaie d’apprendre de lui » répond Victor Wembanyama lorsqu’on l’interroge sur Gregg Popovich. « C’est un projet à long terme. On expérimente des choses mais la façon dont j’aime jouer, c’est quand on gagne. Donc on a beaucoup d’ajustements à faire. »