Pour Paul George, les Clippers ont également joué… contre les arbitres à Denver

À la sortie du match, Tyronn Lue se dit « clairement encouragé » par ce qu’il a vu cette nuit. « Continuons à bosser, à progresser chaque jour et on va s’en sortir », affiche le coach des Clippers, dont la formation, menée par Paul George (35 points et 7 rebonds), s’est inclinée une sixième fois de suite, à Denver. Mais a eu le mérite de jouer les yeux dans les yeux des champions en titre.

Satisfait de son choix du « small ball », qui a toutefois montré ses limites dans les derniers instants, le technicien californien considère que « certaines choses sont allées dans le sens » des Nuggets. À l’instar du tir au buzzer du troisième quart-temps d’Aaron Gordon à proximité de la ligne médiane.

« Ça les a préparés à la victoire », juge le coach, en ajoutant toutefois : « Je trouve qu’on a fait du bon boulot pour attaquer le cercle, aller dans la raquette et on n’a pas obtenu les mêmes coups de sifflet. »

La petite pique est envoyée. Dans les chiffres, le différentiel de traitement n’est pas flagrant : son équipe a obtenu 24 lancers-francs (21/24) et a été sanctionné à 24 reprises, là où les Nuggets ont obtenu 32 passages sur la ligne (25/32, dont 14/14 de Nikola Jokic) et pris 19 fautes.

Joueur le plus productif de son équipe dans ce match, Paul George prend moins de pincettes pour évoquer la question arbitrale. « Je trouve qu’on a bien joué. C’est difficile, cette adversité face à trois (éléments) supplémentaires », lâche l’ailier en référence en référence aux trois arbitres. « PG » les a trouvés « horribles ».

Une faute technique dans le match

L’ailier, qui devrait d’ici peu écoper d’une amende, avait déjà affiché son mécontentement en plein match. En fin de première période, il estimait avoir été victime d’une légère poussette dans le dos de Kentavious Caldwell-Pope en contre-attaque. Paul George a manqué son lay-up, râlé un peu, puis été sanctionné d’une technique.

Lorsqu’on lui demande de décrire la fin de match, « PG », dont le tir de l’égalisation a fini par se crasher entre l’arceau et le plexiglas, rétorque : « Mauvais. Cinq lancers (ndlr : obtenus personnellement), c’est un manque de respect ce soir. J’ai été touché à de nombreuses reprises sur des layups, des tirs à 3-points, c’était constant. »

Lui qui estime avoir pris des coups sur l’avant-bras pense que les officiels ont fait « un travail médiocre, médiocre. Mais on doit être capables de battre ces gars sur leur terrain et ne pas compter là-dessus. Ils sifflent quelque chose d’un côté, ils doivent le siffler de l’autre. »

Malgré ce discours focalisé sur cet aspect, l’ailier affiche finalement, à l’instar de son coach, plutôt son optimisme : « Il y a beaucoup de raisons d’être positif. Je ne suis pas un adepte des victoires morales, mais je pense qu’on a montré ce soir les signes d’une équipe qui est sur le point de passer un cap. »