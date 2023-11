Victor Wembanyama – Chet Holmgren, comme on se retrouve…

Après dix matchs, on peut dire que Victor Wembanyama et Chet Holmgren n’ont pas raté leurs premiers pas en NBA.

D’ores et déjà considérés comme les favoris au titre de Rookie de l’année, ils affichent respectivement 19.7 points, 8.8 rebonds, 2.5 passes et 2.4 contres de moyenne (à 45% au shoot, 30% à 3-pts et 77% aux lancers) et 16.4 points, 7.6 rebonds, 2.6 passes et 2.3 contres de moyenne (à 55% au shoot, 50% à 3-pts et 90% aux lancers).

Le premier duel d’une longue liste…

Deux départs en fanfare puisque, depuis 1971, seuls Bill Walton, Mychal Thompson et Chris Webber avaient accumulé au moins 15 points, 7.5 rebonds, 2.5 passes et 2 contres de moyenne sur leurs dix premiers matchs en carrière. En outre, « Wemby » et Chet pourraient devenir les seuls rookies avec Shaquille O’Neal et Alonzo Mourning en 1992/93 à enregistrer minimum 15 points, 7.5 rebonds et 2 contres de moyenne lors de la même saison.

Preuve du talent unique de ces deux nouveaux « meilleurs rivaux/ennemis », appelés à croiser le fer à de très nombreuses reprises au fil des ans. Notamment en playoffs, sur la plus grande scène…

« J’ai prévu de jouer longtemps et je suis sûr que lui aussi », livrait le mois dernier Chet Holmgren (21 points, 9 rebonds), après son duel (gagné) en présaison avec le Français (20 points, 5 rebonds). « Il n’y aura pas d’autres choix que de se croiser régulièrement. Cette rencontre m’a plu et je suis impatient de voir l’avenir. »

« Je sais que ce n’est que de la présaison, mais les rencontres face à OKC seront assurément intéressantes », confiait de son côté Victor Wembanyama.

Deux trajectoires liées ?

Un mois plus tard, les deux intérieurs ont justement l’occasion de se retrouver, mais cette fois-ci en saison régulière, dans le cadre de l’In-Season Tournament. Un premier match dit « officiel » entre les deux licornes, qui plus est chez les grands et non plus en catégorie jeunes, qui promet de faire saliver les observateurs. Cette nuit, mais pas seulement…

« L’avenir s’annonce radieux », déclare Zach Collins. « Ce sera très amusant pour tout le monde de suivre leurs carrières », anticipe quant à lui Gregg Popovich.

Justement, les carrières de Victor Wembanyama et Chet Holmgren seront sans doute liées longtemps, compte tenu des similitudes qui existent au niveau de leurs jeux et de leurs profils.

« Ils sont chacun qui ils sont, Chet est Chet et Victor est Victor, mais le paysage des intérieurs change assurément », souligne Keldon Johnson. « Ce sont deux joueurs différents. Chet n’est pas aussi grand que Victor, mais ils ont des compétences, des qualités similaires. Comme pour n’importe quel joueur capable de scorer, nous allons devoir lui rendre la tâche difficile », ajoute de son côté Zach Collins, probablement amené à souvent défendre sur le pivot d’OKC.

Débloquer le compteur en NBA Cup

Sportivement, il sera d’ailleurs nécessaire que les Spurs (0-1) et le Thunder (0-2) l’emportent pour se relancer au classement de la NBA Cup, et au classement de la saison régulière. Dans cette optique, l’apport de Victor Wembanyama et Chet Holmgren sera déterminant…

« C’est quelqu’un dont nous devions nous méfier, car il représente une menace avec ses contres et sur le jeu aérien. Vous l’associez en plus à Shai [Gilgeous-Alexander], donc ça va être difficile à gérer », indique le joueur de San Antonio, choisi en première position de la Draft 2023.

« Nous avons match à 19 heures et c’est ce sur quoi je me concentre, je vais essayer de le gagner. Tel est et sera mon objectif à chaque jour de match. En dehors de ça, je n’ai pas beaucoup de temps pour me soucier d’autre chose », prévient quant à lui le joueur d’Oklahoma City, choisi en deuxième position de la Draft 2022.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 10 30 44.7 29.8 76.6 2.0 6.8 8.8 2.5 2.6 1.1 3.8 2.4 19.7 Total 10 30 44.7 29.8 76.6 2.0 6.8 8.8 2.5 2.6 1.1 3.8 2.4 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 10 30 54.9 50.0 89.5 1.6 6.0 7.6 2.6 3.3 0.9 2.0 2.3 16.4 Total 10 30 54.9 50.0 89.5 1.6 6.0 7.6 2.6 3.3 0.9 2.0 2.3 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.