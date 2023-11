C’est parti pour le premier tournoi NBA !

Après des années de discussions et d’études des Coupes d’Europe en football, la NBA fait le grand saut avec la création du « in-season tournament« . Il s’agit d’un tournoi NBA sans réel enjeu sportif, même si toutes les rencontres comptent pour la saison régulière. Ce vendredi soir, c’est la première soirée avec six rencontres au programme : Pacers – Cavaliers, Bucks – Knicks, Bulls – Nets, Thunder – Warriors, Heat – Wizards, Nuggets – Mavericks et Blazers – Grizzlies.

UN TOURNOI NBA AVEC SIX POULES

Pour créer les groupes ci-dessous, la NBA a mis en place un système de têtes de série, basé sur le classement de la saison passée, avec cinq chapeaux différents.

Groupe 1: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Groupe 2: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Groupe 3: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

Groupe 4: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Groupe 5: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Groupe 6: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs.

UN CALENDRIER BIEN PRECIS

Chaque équipe jouera donc quatre matches (deux à domicile, et deux à l’extérieur), et ils auront lieu en novembre à des dates fixes : les 3, 10, 14, 17, 21, 24 et 28 novembre. Soit trois mardis et quatre vendredis. La NBA, comme le football européen, veut ainsi créer des rendez-vous pour les spectateurs.

DES MAILLOTS ET DES PARQUETS DIFFERENTS

Pour distinguer le tournoi NBA du reste de la saison régulière, chaque équipe jouera avec un maillot et sur un parquet différents !

QUELS QUALIFIÉS POUR LES PHASES ELIMINATOIRES ?

Les six équipes qui remporteront chaque poule, plus deux équipes repêchées, accèderont à la phase à élimination directe du tournoi. Les deux équipes repêchées seront sélectionnées parmi les 2e de chaque poule, et la NBA sélectionnera celles avec le meilleur bilan en saison régulière à ce moment-là de la saison.

QUARTS-DE-FINALE

Il s’agira d’un tour sur un match, sur le terrain du mieux classé, et les rencontres auront lieu les 4 et 5 novembre. Les vainqueurs seront qualifiés pour le Final Four, tandis que les perdants poursuivront la saison régulière. Pour les participants, ce sera considéré comme leur 81e match de saison régulière.

LE FINAL FOUR

Les demi-finales et la finale du In-season Tournament se dérouleront à Las Vegas, les 7 et 9 décembre 2023. Seules les demi-finales compteront pour la saison régulière, et il s’agira du 82e match pour la saison régulière. En revanche, la finale n’est pas comptabilisée dans la saison régulière.

LE TROPHEE

Le vainqueur du « in-season tournament » remporte la NBA Cup. La NBA a aussi décidé de désigner un MVP de la compétition, ainsi que le meilleur cinq du tournoi, la All-Tournament Team.

LES GAINS PAR JOUEUR