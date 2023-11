Avec De’Aaron Fox, les Kings ont retrouvé leur moteur offensif

Cinq secondes. C’est le temps qu’il a fallu à De’Aaron Fox pour signaler son retour. L’entre-deux de la rencontre entre Kings et Cavs venait à peine d’être joué que le meneur californien a voulu marquer son territoire d’entrée de jeu, en attaquant Darius Garland et le cercle, ratant une première fois la cible avant de prendre le rebond offensif.

Après deux semaines d’absence en raison d’une entorse à la cheville, la star des Kings a repris le chantier qu’il avait démarré. « C’est bon de pouvoir aller sur le terrain et d’apporter sa contribution. Quand tu es blessé, que tu ne joues pas et que tu ne fais que regarder, tu veux être sur le terrain pour aider l’équipe », livre le meneur qui, avant de se blesser, avait signé des performances à 39, puis 37 points.

Celui-ci avait pu reprendre le jeu en trois-contre-trois ces derniers jours, avant de participer à une séance complète d’entraînement la veille du match.

« J’ai déjà eu une entorse de la cheville avant, certaines douleurs ne disparaîtront pas au cours des prochains mois. Je n’avais pas de douleur en me levant ce matin. Je me sentais suffisamment bien pour y aller et avoir un impact sur le jeu. Si je n’avais pas senti que je pouvais avoir un impact positif sur le jeu, je n’aurais pas joué. »

Son influence sur le jeu des Kings a été instantanée. Grâce à son travail de harcèlement constant, à vouloir attaquer le cercle, il a attiré l’attention sur lui pour générer des espaces pour ses coéquipiers. « Je pense avoir un certain pouvoir d’attraction, pour aller dans la raquette et essayer de faciliter la tâche des autres. […] Parfois ils me regardent et je vais être genre ‘Les gars, mon défenseur se tient juste là, vous avez tellement d’espace. C’est comme du quatre-contre-quatre’ », poursuit le meneur.

Une attaque en berne sans lui

D’où l’art de se mettre en retrait, même si De’Aaron Fox a terminé avec le plus gros volume de tirs de son équipe : 11/20 dont 2/6 de loin, pour 28 points et 6 passes décisives (un seul ballon perdu). Dans son sillage, les Kings ont atteint les 132 points inscrits. Un total plus habituel pour des Californiens qui ont péniblement tourné à 102 points de moyenne sur les cinq matchs ratés par leur leader.

« Je crois que lorsque je joue, le rythme s’accélère un peu. Malgré le rythme rapide sur lequel on a joué ce soir, on a perdu 10 ballons. Si on joue comme ça, j’ai le sentiment que c’est dur de nous battre », poursuit l’intéressé, logiquement félicité par son coach, Mike Brown : « Son jeu et le nôtre vont commencer à lui apporter la reconnaissance qu’il mérite. Le plus fou, c’est qu’il n’a fait qu’effleurer la surface de ce qu’il peut être. Quand il y parviendra, attention. »

Et attention plus largement aux Kings qui, avec cette victoire, la troisième de suite, comptent désormais un bilan positif (5v-4d), et meilleur que celui de l’an dernier au même stade (3v-6d). Même si le parcours 2023 terminé en playoffs met « un peu de poids » sur les épaules de chacun, De’Aaron Fox reste convaincu que son équipe « peut rivaliser avec n’importe qui ».

« En particulier avec nos armes offensives. On sait qu’on doit s’accrocher en défense. Avec notre attaque, on peut se mesurer à n’importe qui. Ça n’a jamais été le problème, on a déjà l’impression qu’on peut gagner des matches rien qu’avec ça. Mais si on est capable de passer un cap en défense, ça fait de nous équipe de premier plan ».

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 5 36 49.1 35.9 74.3 1.4 2.6 4.0 5.8 3.4 1.8 2.4 0.4 30.0 Total 400 32 47.3 32.2 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.