Stephen Curry cherche du soutien en attaque…

Stephen Curry réalise un gros début de saison, avec 30.7 points de moyenne en 11 matchs, à 49% de réussite dont 45% à 3-points. Le problème, c’est que ça ne suit pas vraiment derrière…

Klay Thompson est le deuxième scoreur de l’équipe mais son efficacité tousse (16.1 points à 43% dont 35% de loin). Même chose pour Jonathan Kuminga (12.1 points à 39% dont 18% à 3-points) et Andrew Wiggins (10.5 points à 41% dont 15% de loin), ce dernier étant peut-être le cas le plus préoccupant pour Golden State.

Les Warriors connaissent pourtant les défenses adverses

La nuit dernière, face aux Wolves, le scénario s’est encore répété, avec un Stephen Curry (38 points) trop esseulé.

« C’est évident, nous avons besoin que d’autres marquent et créent des choses », ne pouvait que confirmer Steve Kerr, alors que le double MVP rappelait que les Warriors ont pourtant quelques habitudes en attaque.

« L’approche des défenses adverses est assez constante. Depuis des années, on sait où se situe l’attention des défenseurs. Ils vont généralement me blitzer (prendre à deux) sur le pick-and-roll, rester collé à Klay … Peu importe, nous devons faire des ajustements. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes choses et espérer des résultats différents. Il ne s’agit pas de paniquer. Il s’agit d’être plus intelligents et mieux organisés. »

Stephen Curry relativise

Et ça commence avec Draymond Green et Chris Paul, chargés de mettre en place le jeu des Warriors.

« Chris et moi, on doit faire un meilleur boulot pour être certain de faire les choses » assurait l’ailier fort. « Quand Steph est lancé, il fait son truc. Il bouge. C’est à nous de réaliser ça et de comprendre qu’on peut aussi l’utiliser pour créer des opportunités pour les autres également. »

Faut-il faire des ajustements (cinq majeure ? rotation ?) après cette série de trois revers ? Steve Kerr et Stephen Curry ne ferment pas la porte, même si l’entraîneur répète qu’il n’est pas forcément inquiet.

« La saison est faite de hauts et de bas et nous sommes dans une période un peu difficile en ce moment. Mais nous n’étions pas la meilleure équipe du monde quand nous avions six victoires et deux défaites, et nous ne sommes pas la pire équipe du monde quand nous perdons les trois derniers matchs. Cela fait partie de la saison et je pense que nous venons de jouer, coup sur coup, deux excellentes équipes défensives qui nous ont étouffés. Nous devons comprendre certaines choses offensivement et je suis confiant sur le fait qu’on va y arriver » conclut-il.