Le retour de Nic Claxton se fait ressentir chez les Nets

Kyle Kuzma bousculé sur le parquet des Nets. Au cœur de sa très mauvaise soirée (15 points à 4/16 aux tirs), le joueur des Wizards n’a pas fait le poids face à l’impact physique de Nic Claxton.

À deux minutes de la fin, sur une transmission mal assurée de Jordan Poole, l’ailier fort des Wizards a vu surgir le pivot des Nets devant lui pour une interception qui a amené Mikal Bridges à finir en contre-attaque. Quelques secondes plus tard, en transition, l’ancien joueur des Lakers s’est frayé un chemin vers le cercle. Mais Nic Claxton s’est élevé pour envoyer son tir au premier rang.

Deux gestes qui en disent beaucoup sur la soirée de retour de l’intérieur new-yorkais. « Je n’ai pas voulu me poser trop de questions », assure le joueur de 24 ans qu’on avait quitté frustré par son début de saison. Celui-ci s’était blessé à la cheville dès le match d’ouverture face aux Cavs et n’avait pas rejoué depuis.

« Cela fait un petit moment qu’il n’a pas joué. Il s’agit donc de le familiariser à nouveau avec le plan de jeu, les contacts, la dimension physique, la condition physique », énumérait Jacque Vaughn avant la rencontre. En son absence, le coach des Nets avait préféré décaler le plus petit Dorian Finney-Smith au poste 5, plutôt que de titulariser Day’ron Sharpe par exemple.

Premier double-double de la saison

Forcément, avoir un pivot de métier dans la raquette change la donne. « On a parlé de l’impact de Nic en défense et de ses gestes à la fin du match. Il dissuade à proximité du cercle et peut ‘switcher’ (en défense). Ça nous manquait », avoue le coach.

Face aux Wizards, son pivot s’est comporté comme attendu. En 28 minutes, il a capté 13 rebonds et contré 4 tirs. En attaque, hormis deux « hooks » manqués, l’intérieur n’a pas fait de déchets pour atteindre la barre des 10 points (5/7 aux tirs) et signer son premier double-double de la saison.

« Notre défense a souffert du fait que Nic n’était pas là pour nous. Sa capacité à défendre sur plusieurs positions, à changer de défense, en ‘drop coverage’ ou en homme à homme, à protéger le cercle, à être une force qui fait que lorsqu’un arrière prend la ligne de fond, il voit au moins un gars plus grand au cercle au lieu de voir (Dorian Finney-Smith) ou Royce (O’Neale), des gars qui ont compensé à ce poste et ont essayé de faire le mieux possible », poursuit Jacque Vaughn.

Ce dernier doit se réjouir de récupérer son titulaire car ses Nets, dont le bilan vient d’être équilibré (5v-5d), vont enchaîner face à des équipes avec des pivots de haut niveau (Sixers, Heat, Bulls…) dans les jours à venir.

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 2 28 47.1 0.0 100.0 4.0 6.0 10.0 3.0 1.5 0.0 0.0 3.5 8.5 Total 172 24 67.6 14.3 54.1 2.0 5.0 7.0 1.4 2.4 0.7 0.9 1.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.