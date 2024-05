Bloqué à l’infirmerie, Nic Claxton est frustré par son début de saison

Un petit match et puis s’en va. À l’infirmerie. Nic Claxton était en tenue lors du premier match de la saison face aux Cavs (7 points, 7 rebonds et 3 contres), mais le pivot des Nets n’a pas rejoué depuis. La faute à une vilaine entorse à la cheville subie lors de cette rencontre.

« Je n’ai atterri sur le pied de personne, je suis juste retombé bizarrement et je me suis fait mal. C’était assez douloureux. J’ai fini par jouer le reste du match, mais j’étais assez handicapé », raconte le pivot au New York Post.

Celui-ci précise que cette entorse affecte le haut de sa cheville gauche. « Je ne sais pas si l’un d’entre vous a déjà eu affaire à une entorse de la cheville haute. C’est ma première fois, ce n’est pas drôle. Il s’agit simplement de tolérer la douleur, d’être bien mentalement. Vous ne voulez pas aller sur le terrain et vous mettre dans une mauvaise posture, surtout si tôt dans la saison », poursuit celui qui a repris l’entraînement.

Cette entame de saison n’a rien d’idéal pour le jeune intérieur qui avait affiché d’ambitieux objectifs personnels avant la reprise. S’estimant « volé » l’an dernier, Nic Claxton ne cachait pas son envie d’être récompensé en matière de trophées défensifs. Mais il doit encore prendre son mal en patience pour faire des pas dans cette direction.

« C’est frustrant, surtout de s’être blessé lors du premier match de la saison, et même de la façon dont je l’ai fait. Mais ça va mieux. J’avance au jour le jour maintenant, j’essaie juste de me maintenir dans un bon environnement, de continuer à soutenir mes coéquipiers », affiche Nic Claxton, remplacé par Dorian Finney-Smith dans un cinq très « small ball » voulu par Jacque Vaughn.

Le 31e choix de la Draft 2019 ajoute : « Après quelques jours, j’ai vu que ça prenait un peu plus de temps que ce que j’attendais et que ce que tout le monde attendait. C’est frustrant, mais c’est une saison de 82 matches, alors qu’est-ce qu’on peut faire ? Je ne vais pas me mettre en danger. Je prends les choses au jour le jour. »

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 71 30 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.7 1.3 2.1 11.9 Total 241 26 66.1 15.8 54.4 2.2 5.6 7.8 1.6 2.4 0.7 1.1 1.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.