Les Mavericks trop faciles à La Nouvelle-Orléans

Les Mavericks ont rapidement imposé leur style sur cette rencontre, bien aidés par la maladresse et le déchet des Pelicans. Un petit show de Kyrie Irving permet de prendre les commandes après le premier quart-temps (27-34). En deuxième quart-temps, le meneur de jeu est rejoint par Luka Doncic.

Les deux hommes frappent derrière l’arc et offrent plus de quinze points d’avance à Dallas. Les Mavericks ont la main sur la partie à la pause (54-67) et ce n’est pas un bon passage de Jonas Valanciunas en troisième quart-temps qui peut changer la donne. Les Pelicans perdent trop de ballons pour exister.

Luka Doncic inscrit 15 points et délivre 5 passes dans ce troisième acte, encore une fois contrôlé par les siens et la rencontre est pliée après 36 minutes (85-109). Le dernier quart-temps ne sert qu’à réduire l’écart pour les troupes de Willie Green, presque flatteur à la fin tant les Mavericks ont dominé (124–136). Deuxième succès de suite pour les Texans, cinquième défaite d’affilée pour les Pelicans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop facile pour Luka Doncic et Kyrie Irving. Les deux stars n’ont eu aucune difficulté pour briller. Le Slovène termine avec 30 points à 11/18 au shoot et 9 passes, quand le champion 2016 compile 35 points à 13/20 avec 7 passes. Surtout, ils n’ont perdu que trois ballons au total et ont shooté à 11/19 à 3-pts.

– Trop de déchet pour les Pelicans. Le symbole de ce match pour New Orleans, c’est Zion Williamson, encore un peu perdu en ce début de saison. Il a certes marqué 18 points, mais a perdu six ballons, dont trois rien que dans le premier quart-temps. Ce qui annonçait déjà la couleur. Les joueurs de New Orleans ont gâché trop de possessions (18) et les Mavericks ont inscrit 30 points en contre-attaque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.