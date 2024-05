Un Kyrie Irving apaisé à Dallas : « Je n’ai pas besoin d’être Superman »

Il faut remonter à 2016 pour trouver trace d’un Kyrie Irving à 20 points de moyenne et moins. Tout le mal qu’on lui souhaite, c’est que la saison se termine aussi bien pour lui, mais force est de constater que le meneur All-Star a changé dans son attitude, mais aussi son jeu. Et il assure que ce ne sont pas ses blessures à l’aine et au pied qui le contraignent à faire évoluer sa manière de jouer.

« Nous avons un groupe spécial. Je peux leur faire confiance. Je n’ai pas besoin d’être Superman. Je n’ai pas à tout mettre sur mes épaules », explique l’arrière des Mavericks. « Je ne dis pas que j’ai dû le faire dans d’autres équipes, mais c’est juste que mentalement, il arrive qu’on le fasse quand on essaie de prouver que les gens ont tort, quand on utilise les critiques comme une motivation. »

Kyrie Irving assure avoir trouvé sa place aux côtés de Luka Doncic

Auteur de 21 points, 10 passes et 6 rebonds dans la victoire à Orlando, Kyrie Irving n’a jamais été aussi passeur dans sa carrière, avec près de 8 passes de moyenne. Souvent considéré comme un « deuxième arrière », l’ancien coéquipier de LeBron James semble avoir trouvé son rôle aux côtés de Luka Doncic.

« Il faut savoir jouer l’un avec l’autre. Je pense qu’à ce stade de ma carrière, c’est bien d’avoir la balle dans les mains en fin de match ou dans des situations tendues ou certaines circonstances de jeu et d’avoir la confiance de mes coéquipiers pour nous ramener dans le match » poursuit-il. « Je dois rendre hommage à mes coéquipiers qui me facilitent la tâche. Je dois juste mettre la balle au bon endroit, au bon moment, et faire confiance à mes coéquipiers pour qu’ils réussissent leurs tirs ».

Pas concentré sur les objectifs individuels

Le paradoxe, c’est qu’au sortir de l’une de ses meilleures saisons en terme d’adresse, il galère avec son shoot (43% aux tirs, 24% à 3-points), mais il compense par ses passes, et d’autres secteurs.

« C’est naturel pour moi de dire que je suis frustré par mes tirs et de me concentrer sur les choses que je ne fais pas nécessairement bien, en termes de pourcentage ou de statistiques. C’est la chose la plus facile » insiste Kyrie Irving. « J’ai l’impression que c’est une sorte d’échappatoire, mais l’objectif est vraiment que l’équipe gagne et que l’esprit de groupe règne au sein de l’équipe. Comment m’assurer que je tire le meilleur de mes coéquipiers tous les soirs, malgré ce que je fais sur le terrain, en termes de points ? C’est donc vraiment rafraîchissant de pouvoir gagner des matches dans lesquels mes coéquipiers apportent ce niveau d’intensité et de concentration et veulent bien jouer avec moi, Luka et les autres. »

Au final, il l’assure : à 31 ans, Kyrie Irving ne vise plus les récompenses individuelles, et veut être reconnu comme un leader chez les Mavericks.

« Cette année, je me concentre sur le basket et sur le fait d’être bon au bon moment. Vous m’entendrez dire cela assez souvent », prévient Kyrie Irving. « Je ne pense pas non plus que mes récompenses soient au premier plan, comme le fait d’être sélectionné pour le All-Star Game ou de faire partie d’un All-NBA Teams, et d’autres choses de ce genre. Il s’agit simplement de grandir comme leader, de mûrir et de progresser chaque jour sur le terrain et en dehors. Nous sommes un groupe en pleine évolution. »