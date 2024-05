Avec son record en carrière, Jalen Williams fait craquer les Suns

Le début de saison en dents de scie des Suns se poursuit, puisque les coéquipiers d’un Kevin Durant encore brillant mais toujours trop esseulé (28 points, 9 rebonds et 4 passes) ont chuté pour la 6e fois en 10 matchs. Cette fois, c’était à domicile contre le Thunder (111-99).

Avec Bradley Beal (15 points, 8 rebonds et 5 passes mais 5 pertes de balle) mais sans Devin Booker, l’attaque du club de Phoenix a effectivement patiné (38.1% aux tirs, 17 pertes de balle), et face à un Thunder bien plus mûr que la saison passée, cela ne pardonne pas.

Car la troupe de Mark Daigneault a elle déroulé en attaque, bouclant la partie avec 49% de réussite aux tirs sous l’impulsion du record en carrière de Jalen Williams (31 points à 11/16 aux tirs), mais aussi d’une nouvelle performance XXL de Shai Gilgeous-Alexander (35 points à 13/22, 7 rebonds et 4 passes). Les deux joueurs d’OKC ont particulièrement brillé dans le dernier quart-temps, le premier s’offrant notamment un « and-one » sur le museau de « KD » et le second un « step-back » à 3-points pour distancer pour de bon l’équipe adverse.

Avec cette victoire, la 6e en 10 matchs cette saison, le Thunder intègre le Top 6 de la Conférence Ouest, alors que les Suns, en quête d’automatismes et dans l’attente du retour de leurs blessés, stagnent dans le ventre mou.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le nouveau record aux points de Jalen Williams. Rookie extrêmement intéressant la saison dernière, Jalen Williams est déjà un titulaire indiscutable à Oklahoma City et il démarre très bien sa seconde campagne avec le Thunder (16.4 points, 4.6 rebonds et 3.8 passes avant le match). Face aux Suns et Kevin Durant, il a même sorti son nouveau match référence sur le plan offensif : 31 points en 11 tirs marqués, pour 16 tentés. « J-Dub » n’en finit plus de progresser, depuis plus d’un an.

– Les Suns se cherchent encore une identité en attaque. L’absence de Devin Booker, le véritable « playmaker » de cette équipe, est bien sûr à prendre en compte, mais il n’en demeure pas moins que cette équipe des Suns peine par moments, dans cette jeune saison, à délivrer un jeu offensif de qualité. Ce match contre la défense dynamique et athlétique du Thunder en est le meilleur exemple, alors qu’à l’exception de la machine à scorer Kevin Durant, personne dans le collectif de l’Arizona n’a réussi à trouver des solutions de manière régulière. Les Suns se cherchent encore en attaque, et ils attendent sans doute impatiemment le retour de « Book »…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.