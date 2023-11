Houston vient à bout d’un Nikola Jokic pourtant exceptionnel !

Ils l’ont fait ! Les Rockets devaient sortir un match proche de la perfection pour espérer infliger au champion en titre sa deuxième défaite de ce début de saison. Mission accomplie pour les hommes d’Ime Udoka qui n’ont jamais lâché dans un match qui sera resté indécis pratiquement jusqu’au bout !

Le premier quart-temps a d’abord été le théâtre du festival Nikola Jokic, qui, il faut bien le dire, a donné le tournis à Alperen Sengun avec ses 16 points à 6/8 au tir sur les 11 premières minutes du match (23-30). Alors que le Serbe a ensuite pris place sur le banc pour le début du deuxième acte, Houston a su en profiter pour recoller, avec notamment un 8-0 marqué par le dunk de Jeff Green pour attaquer la période et repasser devant (31-30). Cette fois, les Rockets n’ont pas baissé les yeux lors du retour de Nikola Jokic.

Alperen Sengun a marqué son territoire d’un 2+1 face au Serbe avant de trouver Fred VanVleet à 3-points puis de scorer à deux reprises aux lancers-francs (41-43). Le duel était bien lancé, et Nikola Jokic a répondu avec un « and-one » pour replacer Denver en tête avant la pause (46-50), même si la rencontre était loin d’être jouée.

L’élève Alperen Sengun a le dernier mot

Ce sentiment s’est confirmé lorsque Houston est revenu sur le parquet avec le couteau entre les dents, avec une nouvelle fois le duo VanVleet-Sengun pour donner le tournis aux Nuggets (60-61). Les paniers à 3-points du trio Jackson-Gordon-Porter Jr ont maintenu Denver en tête jusqu’à la fin du troisième quart-temps (74-76).

Toujours en vie, les Rockets ont fini par croire en leurs chances de se payer le champion en titre, et ont su saisir leur opportunité pour faire le trou au meilleur moment.

Il y a d’abord eu deux paniers de Jeff Green, deux missiles à 3-points de Tari Eason, et enfin un lay-up suivi d’un nouveau 3-points signé Fred VanVleet pour faire exulter le Toyota Center (89-82). La suite ? C’est encore une fois Alperen Sengun qui l’a écrite, avec un tir à mi-distance sur la tête du « Joker », une passe bien vue dans le corner pour le 3-points de Jeff Green, puis un contre pour maintenir l’écart à moins de quatre minutes de la fin (98-88).

Alors que le match semblait plié sur un ultime 3-points de Jeff Green, facteur X du match (104-93), les Nuggets ont jeté leurs dernières forces dans la bataille et ont bien failli être récompensés de leurs efforts, après un premier panier à 3-points de Reggie Jackson puis un second de Nikola Jokic pour ramener l’écart à -1 à 19 secondes de la fin (103-102) ! Il aura alors fallu tout le sang-froid de FVV au lancer-franc et de Jae’Sean Tate pour intercepter le ballon sur remise en jeu et mettre un terme au suspense.

Comme un symbole, c’est Jeff Green, champion NBA avec les Nuggets la saison dernière, qui s’est offert le lancer de la gagne, permettant à Houston de s’imposer 107-104 dans une ambiance électrique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jeff Green, le facteur X qui tombe à pic. Champion NBA avec les Nuggets en juin dernier, Jeff Green a été voir si l’herbe était plus verte ailleurs lorsqu’il a accepté l’offre des Rockets pour un contrat de six millions de dollars sur un an. Et l’ailier fort a démontré hier qu’il en avait encore sous le pied en se muant en facteur X de la rencontre, celui qui a contribué à faire pencher la balance du côté de Houston. Auteur de 15 points en sortie de banc, il a réussi de précieux passages afin de terminer avec le meilleur +/- de la rencontre (+14) en 26 minutes de jeu. Il a également été présent pour mettre des paniers importants sur la fin.

– Jokic vs Sengun, un vrai « Battle Royal ». La NBA et le basket en général ont évolué de sorte à offrir de moins en moins de place aux postes 5 ces vingt dernières années. Les pivots ne sont pas morts pour autant, loin de là. Ils ont appris à se diversifier, et la partition rendue par Nikola Jokic et Alperen Sengun en est peut-être l’un des plus beaux témoins. Les deux pivots ont régalé dans un style extraordinairement complet, avec du rebond, du scoring d’à peu près partout, mais aussi une qualité de passe remarquable. À l’arrivée, le Serbe et le Turc n’ont pas fait que noircir la feuille, ils ont régalé leurs fans à chaque occasion. Nikola Jokic sort vainqueur aux points avec sa ligne de stats hors du commun, mais à l’arrivée, c’est le disciple Sengun et les jeunes Rockets qui sont repartis avec la victoire. Vivement le prochain duel entre les deux hommes, prévu pour la fin du mois !

– La bonne gestion du « money-time » des Rockets. La terre a tremblé à Houston lorsque Nikola Jokic a réussi l’exploit de scorer en tête de raquette pour ramener les Nuggets à 103-102 à 19 secondes de la fin. Mike Malone a alors demandé à ce que Fred VanVleet, le meilleur joueur adverse au lancer-franc, soit pris à deux, ce qui a été respecté sur la première séquence, au cours de laquelle Denver avait encore une faute à donner. Pris par un seul adversaire sur la remise en jeu suivante, Fred VanVleet a pu recevoir le ballon sans souci et inscrire ses deux lancers pour redonner trois longueurs d’avance aux siens. Mais c’est la remise en jeu suivante qui a définitivement fait basculer la rencontre en faveur des locaux, lorsque Jae’Sean Tate a surgi pour intercepter la passe de Kentavious Caldwell-Pope à destination de Michael Porter Jr. Une interception fêtée comme une victoire par le Toyota Center qui a su, à ce moment, que le match avait définitivement penché du bon côté.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.