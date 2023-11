Les Knicks ne font qu’une bouchée des Hornets

Après Victor Wembanyama, c’était au tour de Brandon Miller de découvrir le Madison Square Garden, et le numéro 2 de la Draft en a mis plein la vue en premier quart-temps avec 11 points en 10 minutes. Sauf qu’après son 5e panier du match, le rookie de Charlotte retombe sur le pied de Josh Hart. On ne le reverra plus du match…

Résultat, LaMelo Ball, aussi fort soit-il, se retrouve esseulé au scoring, et les Knicks, grâce à Jalen Brunson, puis Immanuel Quickley au buzzer, en profitent pour faire un mini-break (32-27). Aucun Hornet ne parvient à épauler Ball, et même si le meneur All-Star inscrit 10 points de suite, la richesse de l’effectif fait la différence.

LaMelo Ball désespérément seul

Mieux, on retrouve le vrai Julius Randle, que ce soit dans la finition pour marquer sur Mark Williams, ou à la création avec une jolie passe intérieure pour Mitchell Robinson (56-43). RJ Barrett nous gratifie d’un gros dunk après une belle action collective, et c’est encore Ball qui permet de limiter la casse avec seulement 10 points de retard à la pause (64-54).

Au retour des vestiaires, Quentin Grimes plante deux 3-points de suite, et l’écart passe à +17 (74-57). Sans être géniaux, les Knicks poussent les Hornets à prendre des tirs compliqués, et l’écart enfle : 82-59 ! En moins de cinq minutes, New York a signé un 18-5 avec une défense des Hornets bien trop large pour protéger le couloir central. Ball continue à alimenter la marque, et il provoque quelques « oh » du public newyorkais.

Mais Donte DiVincenzo sort la boîte à gifles, puis Randle va chercher le and-1 (99-79). Au début du quatrième quart-temps, Josh Hart enfonce le clou, et le « garbage time » de 12 minutes permet aux Knicks de s’imposer 129-107 et de signer une 3e large victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Premiers points pour Jericho Sims. Les matches passent, et malgré le scénario de cette rencontre, Tom Thibodeau a laissé Evan Fournier sur le banc toute la rencontre. Le Français est le seul à ne pas entrer en jeu, tandis Jericho Sims en profité pour inscrire ses premiers points cette saison.

– Miles Bridges bientôt de retour. Avant la rencontre, Steve Clifford a annoncé que Miles Bridges effectuerait sans doute son retour sur les terrains cette semaine. Ce serait à domicile, vendredi, face aux Bucks. Suspendu 10 matches par la NBA pour violences conjugales, Bridges n’a pas respecté son contrôle judiciaire à deux reprises, et il avait été brièvement incarcéré en octobre, avant d’être libéré sous caution.

