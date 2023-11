Victor Wembanyama avalé par la Grosse Pomme

Il viendra une fois par an, par conséquent, il aura d’autres occasions de briller. Car pour sa première au Madison Square Garden et à New York, Victor Wembanyama a vécu une soirée très compliquée.

Le Français a été gêné par la dimension physique de Mitchell Robinson et des Knicks. Le pivot des Spurs a ainsi gâché beaucoup de tirs, avec même des airballs, pour finir à 14 points à 4/14 au shoot. Le public en a donc profité pour le chambrer, avec des « overrated » (« surcoté » en français).

Néanmoins, cela reste une première inoubliable pour le contexte. « Peu importe le nombre de matches que je vais jouer ici, j’espère que ce sera toujours spécial », commente-t-il pour ESPN.

Pas pour le côté sportif en revanche, car il a manqué son match donc, et les Spurs ont été écrasés. Encore une fois… « On apprend. On est une jeune équipe et on va connaître des séries de défaites, dans les moments compliqués, durant la saison. Ça va arriver. Le plus important, c’est de rebondir », prévient l’ancien joueur des Mets 92.

Un potentiel défensif encore caché

Le problème de San Antonio est le même que la saison passée : la défense. Les troupes de Gregg Popovich ont encaissé au moins 120 points à sept reprises… en huit matches ! Ils n’ont encore jamais tenu un adversaire sous le barre des 114 points.

« On a de bonnes intentions et on apprend encore beaucoup du staff défensivement. On essaie simplement d’appliquer les consignes », poursuit Victor Wembanyama. « Le positif, c’est qu’on apporte de l’énergie à chaque fois, et c’est un bon début. On a un gros potentiel défensivement. Face à Phoenix, on a fait de très bonnes séquences. On est en train de se mettre dans le bon sens. »

Que les Spurs restent faibles malgré l’arrivée du premier choix de la Draft 2023, on le savait avant le début de l’exercice et les premiers matches ne font que le confirmer. Gregg Popovich doit donc être patient et continuer de travailler, bien que les revers s’accumulent déjà. Celui à New York étant le troisième de suite.

« Chaque match est rempli d’erreurs. On apprend quand on gagne et quand on perd », lance le coach de San Antonio. « Mais on va regarder les images, on va garder quelques éléments pour l’équipe et pour les joueurs. On aurait fait pareil si on avait gagné la rencontre. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 7 29 46.2 32.4 75.7 2.0 6.4 8.4 1.7 2.3 1.3 3.6 2.6 19.4 Total 7 29 46.2 32.4 75.7 2.0 6.4 8.4 1.7 2.3 1.3 3.6 2.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.