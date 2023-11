Il y a du bon et du moins bon en ce début de saison, mais les Knicks affichent un bilan équilibré (4v-4d), et une victoire en fin de journée face aux Hornets leur permettrait de basculer dans le positif et de grimper à la 4e place de leur conférence, à égalité avec le Heat, les Pacers, le Magic et les Bucks.

Pour compenser les problèmes de Julius Randle, mais aussi les absences de RJ Barrett, Tom Thibodeau s’appuie sur une grosse défense, la 2e de la NBA, et une « second unit » très efficace. Le départ d’Obi Toppin a été compensé par l’arrivée de Donte DiVincenzo, et l’intégration éclair de l’ancien Warrior impressionne Immanuel Quickley.

« Je trouve que c’est assez unique, cette cohésion sur et en dehors du terrain » souligne le 6e homme new-yorkais. « Quand on a des gars qui s’intègrent tout de suite sans avoir passé beaucoup de temps ensemble, c’est toujours le signe de quelque chose qui peut être spécial ».

Moins de taille, plus d’énergie et de vitesse

Globalement, c’est toute la « second unit » qui se trouve bien sur le terrain, et Tom Thibodeau apprécie de faire jouer ensemble RJ Barrett, Isaiah Hartenstein, Josh Hart, Immanuel Quickley et Donte DiVincenzo. Collectivement, ça se partage la balle, ça court, et ça se jette au rebond. Tout ce qu’adore un entraîneur.

« J’adore comment le rythme du match change avec la second unit » apprécie Tom Thibodeau, qui insiste aussi sur la domination générale au rebond de ses joueurs. Cette saison, les Knicks sont numéros 1 au rebond défensif, avec près de 80% des prises possibles. « Mitch [Robinson] a vraiment progressé dans ce domaine. Les rebonds de Josh Hart sont importants. Mais il y a aussi nos arrières, [Immanuel Quickley] prend des rebonds, Donte [DiVincenzo] est un bon rebondeur… » rappelle le coach.

Pour Tom Thibodeau, Josh Hart est le joueur symbole de la bonne tenue de cette « second unit », notamment au rebond. Pas bien grand, il a toujours eu cette capacité à prendre des rebonds.

« Avec Josh en 4, tout le monde est préoccupé par le manque de taille. Mais pour moi, Josh peut défendre et c’est un grand rebondeur » assure Tom Thibodeau. « Notre rebond est impressionnant et on doit continuer comme ça. Josh est un joueur au large, mais il a une polyvalence unique. Habituellement, quand on manque de taille, on sacrifie sa défense, et son rebond. Avec Josh, on ne le fait pas. »